Минимум 218 человек погибли при обрушении крыши популярной дискотеки "Jet-Set" в Доминиканской Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

В здании в момент ЧП находилось от 500 до 1000 человек. Тонны бетонных и стальных обломков обрушились на посетителей, причины несчастного случая остаются неясными.

Среди погибших оказались также двое бывших бейсболистов американской лиги, Октавийо Дотель и Тони Бланко.

За двое суток более 300 сотрудников экстренных служб занимались поиском и спасением жертв, а также извлечением тел. Более 150 пострадавших всё ещё находятся в больницах.