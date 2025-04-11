Обрушение крыши дискотеки в Доминикане: число жертв увеличилось до 218
Более 150 пострадавших находятся в больницах.
Сегодня, 02:25
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Сегодня, 02:25Сегодня, 02:25
166Фото: Bild
Минимум 218 человек погибли при обрушении крыши популярной дискотеки "Jet-Set" в Доминиканской Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
В здании в момент ЧП находилось от 500 до 1000 человек. Тонны бетонных и стальных обломков обрушились на посетителей, причины несчастного случая остаются неясными.
Среди погибших оказались также двое бывших бейсболистов американской лиги, Октавийо Дотель и Тони Бланко.
За двое суток более 300 сотрудников экстренных служб занимались поиском и спасением жертв, а также извлечением тел. Более 150 пострадавших всё ещё находятся в больницах.
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