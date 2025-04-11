Обрезать кроны деревьев запретил аким Костанайской области
Он также рекомендовал отказаться от посадки однолетних растений.
Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
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В Костанае прошло совещание по вопросам благоустройства. На нём аким региона Кумар Аксакалов резко высказался о существующей практике кронирования деревьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Костанайские новости".
"То, что у нас называется кронированием, это непонятно что. Чего лезть? Деревья гибнут. Природа сама формирует крону, её нужно только корректировать. Я поручаю прекратить кронирование зелёных насаждений!" - сказал Аксакалов.
Он поручил создать в областном центре организацию, отвечающую за уход, учёт и защиту насаждений, и рекомендовал акиматам отказаться от посадки однолетних растений.
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