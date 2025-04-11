В Костанае прошло совещание по вопросам благоустройства. На нём аким региона Кумар Аксакалов резко высказался о существующей практике кронирования деревьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Костанайские новости".

"То, что у нас называется кронированием, это непонятно что. Чего лезть? Деревья гибнут. Природа сама формирует крону, её нужно только корректировать. Я поручаю прекратить кронирование зелёных насаждений!" - сказал Аксакалов.

Он поручил создать в областном центре организацию, отвечающую за уход, учёт и защиту насаждений, и рекомендовал акиматам отказаться от посадки однолетних растений.