Обрез с патроном изъяли у жителя Кентау

Полицейские Туркестанской области изъяли у жителя Кентау огнестрельное оружие и боеприпасы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При проведении неотложных обысковых мероприятий в доме подозреваемого оперативники обнаружили на хозподворье обрез 16 калибра и патрон. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Отметим, в настоящее время по факту незаконного хранение оружия проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.



