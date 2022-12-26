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Обрез с патроном изъяли у жителя Кентау Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18
195

Обрез с патроном изъяли у жителя Кентау

Полицейские Туркестанской области изъяли у жителя Кентау огнестрельное оружие и боеприпасы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При проведении неотложных обысковых мероприятий в доме подозреваемого оперативники обнаружили на хозподворье обрез 16 калибра и патрон. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Отметим, в настоящее время по факту незаконного хранение оружия проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 16:18
195
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