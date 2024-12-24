В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений для усиления работы по цифровой трансформации и внедрению соответствующих решений в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового Закона об искусственном интеллекте, передаёт BaigeNews.kz.

С учетом низкой осведомленности населения о разработках в сфере искусственного интеллекта перед Министерством цифрового развития поставлена задача по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию казахстанцев об их использовании.

Вместе с тем Премьер-министр подчеркнул необходимость обучения сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение 2025 года – поручение дано Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов. Министерству науки и высшего образования необходимо создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту.

Бектенов уделил особое внимание разработке единых подходов по доступности данных в информационных системах государственных органов для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта. Министерству цифрового развития поручено совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных для обеспечения их актуальности и достоверности. Руководитель Правительства отметил важность прозрачной и безопасной работы с использованием технологий ИИ.

"Следует предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты, регулирующие его использование, включая защиту персональных данных, вопросы кибербезопасности, ответственности за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, а также этические нормы", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено выработать конкретные меры поддержки предприятий, реализующих и внедряющих цифровые технологии и искусственный интеллект.

Напомним, на этом заседании Бектенов поручил усилить работу по интеграции ИИ в Казахстане.