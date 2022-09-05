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  • "Образование — не та сфера, где нужно сокращать финансирование" — мажилисмен
BaigeNews.kz Сегодня, 18:10
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Фото: BaigeNews.kz

"Образование — не та сфера, где нужно сокращать финансирование" — мажилисмен

Образование  эта не та сфера, где нужно сокращать финансирование. Таким мнением поделилась депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова в эфире проекта "2022", передает BaigeNews.kz

По мнению гостя программы, сокращение часов обучения — не самая плохая идея, если сама программа преподавания будет пересмотрена и станет более содержательной. 

"Интенсивное преподавание лучше, чем экстенсивное, когда увеличивается количество часов. Но есть определённое количество часов, которое даёт узнать язык. Например, я работала когда-то директором школы с немецким уклоном, и когда выпускникам в 10 классе немецкая сторона предлагала сдавать экзамен на получение диплома, главным условием было определённое количество прослушанных ими часов. И если их было меньше, то они не могли участвовать в экзамене. Количество часов — это важно. Нужно пересматривать содержание образования, а не только количество часов", — считает она. 

В качестве ещё одного примера она привела математику — если раньше за год школьники проходили десяток тем, которые потом очень хорошо углублялись и заучивались, то сейчас новые темы даются каждый день, а на их повторение выделяется очень мало времени. Поэтому ученики плохо усваивают знания. 

"С какой целью это сделано? Чтобы никто ничего не знал? Чтобы они не поверили в себя? Потому что когда ты не можешь учиться, ты понимаешь, что никогда уже не сможешь это усвоить", — отмечает депутат. 

Смирнова отметила, что у государства нет задачи сократить количество средств, выделяемых на образование. При этом она слышала версию о том, что учебные часы сокращают, чтобы сэкономить бюджетные средства.

"Если есть необходимость сэкономить, то я не думаю, что образование — это та сфера, где что-то нужно сокращать. Нет, здесь однозначно нужно увеличивать финансирование, его и так не хватает. Недофинансирование в образовании. Детей, как мы видим, в классе по 40 человек — это тоже экономия", — резюмировала Смирнова. 

 

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#проект 20:22
Сегодня, 18:10
327
Артём Волков Журналист

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