Какие привилегии могут получить этнические казахи по карте "Ата жолы"
Казахстан поддерживает этнических казахов по всему миру.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С июля 2023 года Казахстан выдаёт этническим казахам, живущим за границей, карту "Ата жолы". Она даёт право жить и работать в стране 10 лет без потери гражданства своей страны, передаёт BaigeNews.kz.
На сегодня выдано 65 карт: 27 бизнесменам и 38 высококвалифицированным специалистам. Среди них инженеры, врачи, химики и другие профессионалы из России, Германии, Китая, США, Израиля, Франции и других стран.
Обладатели карты получают:
- вид на жительство на 10 лет;
- право на работу и ведение бизнеса;
- доступ к медицине и образованию;
- возможность получить гражданство Казахстана в упрощённом порядке.
Они не могут голосовать, избираться в органы власти и работать на госслужбе. Если человек получает гражданство Казахстана, карта становится недействительной.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил:
"Где бы ни жили казахи, их единственная Родина – Казахстан".
Цель карты – сохранить национальные традиции, укрепить связи с диаспорой и привлечь в страну ценных специалистов и предпринимателей.
Самое читаемое
- Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира
- Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау
- Зеленский назвал условие для возможного ухода с поста президента
- Прибывшие в Казахстан из Нидерландов тигры Богдан и Кума начали спариваться
- Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли мёртвым: полиция расследует убийство