С июля 2023 года Казахстан выдаёт этническим казахам, живущим за границей, карту "Ата жолы". Она даёт право жить и работать в стране 10 лет без потери гражданства своей страны, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня выдано 65 карт: 27 бизнесменам и 38 высококвалифицированным специалистам. Среди них инженеры, врачи, химики и другие профессионалы из России, Германии, Китая, США, Израиля, Франции и других стран.

Обладатели карты получают:

вид на жительство на 10 лет;

право на работу и ведение бизнеса;

доступ к медицине и образованию;

возможность получить гражданство Казахстана в упрощённом порядке.

Они не могут голосовать, избираться в органы власти и работать на госслужбе. Если человек получает гражданство Казахстана, карта становится недействительной.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил:

"Где бы ни жили казахи, их единственная Родина – Казахстан".

Цель карты – сохранить национальные традиции, укрепить связи с диаспорой и привлечь в страну ценных специалистов и предпринимателей.