  • 24 Февраля, 10:18
  • BAIGENEWS

Какие привилегии могут получить этнические казахи по карте "Ата жолы"

Казахстан поддерживает этнических казахов по всему миру.

Сегодня, 09:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37
86
Фото: gov.kz

С июля 2023 года Казахстан выдаёт этническим казахам, живущим за границей, карту "Ата жолы". Она даёт право жить и работать в стране 10 лет без потери гражданства своей страны, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня выдано 65 карт: 27 бизнесменам и 38 высококвалифицированным специалистам. Среди них инженеры, врачи, химики и другие профессионалы из России, Германии, Китая, США, Израиля, Франции и других стран.

Обладатели карты получают:

  • вид на жительство на 10 лет;
  • право на работу и ведение бизнеса;
  • доступ к медицине и образованию;
  • возможность получить гражданство Казахстана в упрощённом порядке.

Они не могут голосовать, избираться в органы власти и работать на госслужбе. Если человек получает гражданство Казахстана, карта становится недействительной.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил:

"Где бы ни жили казахи, их единственная Родина – Казахстан".

Цель карты – сохранить национальные традиции, укрепить связи с диаспорой и привлечь в страну ценных специалистов и предпринимателей.

Самое читаемое

Наверх