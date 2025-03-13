В Бурабае 13 марта стартовало IV заседание Национального курултая. Среди тематических секций первого дня – "Гражданское общество", "Культура. Искусство. Духовность", "Образование и наука", "Социально-экономическое развитие", передаёт BaigeNews.kz.

Члены курултая обсуждают актуальные вопросы, определяющие направление развития страны.

По словам министра культуры и информации Аиды Балаевой, более 100 членов Курултая уже приняли участие в обсуждениях, за первую половину дня внесено 120 предложений, затрагивающих широкий спектр вопросов, от социально-экономического развития до воспитания подрастающего поколения.

Например, адвокат Айман Умарова предложила способ защиты детей от педофилов. Она также озвучила проблему переполненности тюрем. По словам правозащитницы, условия, в которых содержатся женщины с детьми, далеки от стандартов. Кроме того, член Национального курултая обратила внимание и на низкий уровень обучения и подготовки сотрудников правоохранительных органов. Выпускаясь из высших учебных заведений они, зачастую, не могут выполнить простые процессуальные действия.

Депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

Политолог Газиз Абишев отметил, что на внешнем контуре Казахстану предстоит готовиться к когнитивным идеологическим атакам со стороны агрессивных акторов.

"В условиях переустройства мира и роста влияния права сильного, мы должны быть готовы к гибридным методам взлома информационного пространства", — подчеркнул Абишев.

Он считает, что Казахстан должен разработать эффективные методы противодействия этим угрозам.

Кроме того, Абишев отметил важность внутренних изменений. Он предложил сосредоточиться на том, как общество должно реагировать на возможную смену общественного договора в контексте ужесточения налогового законодательства.

Депутат мажилиса, член Национального курултая Марат Башимов высказался о законе о противодействии торговле людьми, а также о гражданском обществе страны.

В рамках секции "Образование и наука" обсуждали вопросы, касающиеся развития отечественной науки, подготовки научных кадров и поддержки региональных исследований. Национальная академия наук при Президенте РК представила ряд предложений по определению приоритетных направлений исследований, а также по улучшению качества подготовки научных кадров.

Важной темой стало финансирование университетской науки. Сейчас основным источником являются грантовые конкурсы, однако обсуждается возможность дополнительной поддержки со стороны местных исполнительных органов.

Еще одна инициатива касается усиления подготовки школьников к обучению на английском языке. В условиях активного открытия в Казахстане кампусов ведущих мировых вузов этот вопрос становится особенно актуальным. Предложено ввести изучение отдельных предметов в школе на английском языке. Инициатива направлена в Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования РК.

Налоговую реформу также обсудили на рабочей секции Нацкурултая.

Кроме того, на пленарных сессиях Национального курултая предложили разработать и принять комплексную государственную программу по популяризации чтения в обществе, повышению читательской грамотности школьников и укреплению сети библиотек.

Национальный курултай, учрежденный в 2022 году по инициативе Президента Казахстана, стал важным инструментом для укрепления общественного единства и консолидации. Он является консультативно-совещательным органом, собирающим представителей разных секторов общества для выработки предложений по развитию страны.

Особенность курултая — разнообразный состав, включающий представителей различных регионов и отраслей - науки, культуры, медицины, а также общественных организаций. Важным моментом является система ротации участников, что позволяет привлекать новые мнения и обеспечивать динамичное обновление состава.

Первое заседание Национального курултая состоялось в Улытау в 2022 году, второе — в Туркестане в 2023 году, а третье — в Атырау, на исторической территории Сарайшык.

Для эффективной работы Национального курултая проводятся регулярные рабочие встречи и выезды в регионы, что способствует интеграции гражданской повестки в процесс принятия решений.

После заседаний продолжается работа над актуальной повесткой, а Президент Токаев регулярно встречается с членами курултая, представляющими различные сферы.

Эксперты отмечают, что Национальный курултай стал важным институтом для обсуждения и формирования стратегии общественного консолидации в Казахстане, существенно превзойдя ожидания общества. Он обеспечил законотворческую поддержку инициатив, гармонизацию интересов власти, развитие культурного самосознания и инфраструктурных преобразований. В рамках курултая 2024 года разработаны 10 законов, затрагивающих ключевые вопросы, включая законодательство по кинематографии, правам женщин, борьбе с насилием, ономастике и защите природных объектов.

Всего за три заседания в Ұлытау, Туркестане и Атырау рассмотрено 297 инициатив, которые находятся под постоянным контролем.