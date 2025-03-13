Образование и наука: Что изменилось в сфере с прошлого Национального курултая
Национальный депозитарий построят в Астане.
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Какие вопросы в сфере образования и науки решили за год с прошлого курултая, рассказал глава профильного ведомства, передает BaigeNews.kz.
Саясат Нурбек остановился на трех больших вопросах. Первый касается поддержки ученых. Был принят отдельный закон, в котором отразили проблемы жилья, доплат и грантов. Порядка 46% всех ученых Казахстана – молодые. Следовательно им необходима поддержка.
Второе большое направление – это вопросы развития государственного языка. Здесь, отметил Саясат Нурбек, тоже принят ряд больших законов.
"И третье касается вопросов развития исторической науки и археологии. Здесь, во-первых, большой законопроект, пакет разработан. Там вопросы черной археологии, поддержки археологов. И хорошая новость, Институт государственной археологии, ему выделен большой участок сейчас в Астане, порядка 10 гектаров, там будет строиться национальный депозитарий. Это очень актуальная проблема, о ней давно говорили. Порядка 600 тысяч новых артефактов сейчас накоплено, которые без надлежащих условий хранятся сейчас. Сейчас все это будет в единой базе храниться, с инвентаризацией. Поэтому это вот тоже на базе рекомендаций членов куралтая вопрос решен", - подчеркнул министр.
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