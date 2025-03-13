Какие вопросы в сфере образования и науки решили за год с прошлого курултая, рассказал глава профильного ведомства, передает BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек остановился на трех больших вопросах. Первый касается поддержки ученых. Был принят отдельный закон, в котором отразили проблемы жилья, доплат и грантов. Порядка 46% всех ученых Казахстана – молодые. Следовательно им необходима поддержка.

Второе большое направление – это вопросы развития государственного языка. Здесь, отметил Саясат Нурбек, тоже принят ряд больших законов.