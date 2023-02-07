Образование детей подорожало в Казахстане, больше всего цены выросли в Павлодаре

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По итогам третьего квартала 2022 года объём услуг основного и общего среднего образования, оказанных всеми организациями образования, составил 444,9 миллиарда тенге — на 12,5 процента больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Практически весь объём услуг (97,3 процента) профинансировали из государственного бюджета: 433 миллиарда тенге, плюс 12 процентов за год. За счёт населения оказали услуг на 10,2 миллиарда тенге (плюс 36,9 процента), за счёт предприятий — на 1,7 миллиарда тенге (плюс 27,6 процента).

В региональном разрезе в области основного и общего среднего образования наибольший объём услуг пришёлся на Алматинскую область: 48 миллиардов тенге — на 24 процента меньше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская (47,1 миллиарда тенге, плюс 28,5 процента) и Кызылординская (30,9 миллиарда тенге, плюс 28,4 процента) области.

Меньше всего услуг было оказано в Улытауской (3,1 миллиарда тенге), Северо-Казахстанской (13,9 миллиарда тенге) и Атырауской (14,4 миллиарда тенге) областях.

В разрезе форм собственности больше всего услуг оказали государственные предприятия (431,4 миллиарда тенге, плюс 12 процентов), далее идут частные предприятия (12,4 миллиарда тенге, плюс 30,9 процента) и иностранные предприятия (1,2 миллиарда тенге, плюс 15,1 процента).

В разрезе размерности предприятий больше всего услуг оказали средние компании (245,8 миллиарда тенге), далее идут малые (165,7 миллиарда тенге) и крупные (33,4 миллиарда тенге) предприятия.

По итогам января текущего года цены на услуги среднего образования выросли на 9,5 процента за год.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Павлодарской области: сразу на 26,1 процента. Заметный рост также был зарегистрирован в Туркестанской (плюс 23,3 процента) и Атырауской (плюс 22 процента) областях.

Наименьший годовой рост цен в секторе зарегистрировали в Карагандинской и Улытауской областях: на 0,7 процента. Ещё в четырёх регионах — в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Жетысуской областях — цены остались на уровне января прошлого года.