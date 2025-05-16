В редкие дни по дну Шульбинского водохранилища можно пройтись пешком. Во время природоохранного попуска с ГЭС здесь на десятки метров оголяется пляж. Взглянуть на него собирается много желающих. В результате отсюда увозят прекрасные снимки с редкими видами, а также необычные находки - "потеряшки" прошлого купального сезона и артефакты со старинных поселений, затопленных под водами рукотворного моря. Как отступает вода? Что открывается взору в дни отлива, и что погребено в песках водоёма? По дну водохранилища прогулялся корреспондент BaigeNews.kz.

Место притяжения

Ближайшая точка Шульбинского водохранилища от Семея расположена в 70 км. Это огромная водная гладь, которая раскинулась на территории Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Рукотворный водоём создан в русле Иртыша искусственно - плотиной Шульбинской ГЭС. Его длина - около 53 километров, а ширина в самых широких местах достигает шести километров. Параметры говорят сами за себя - это море в миниатюре, которое круглый год собирает отдыхающих.

Причём отдыхают все по-разному. В разгар купального сезона на берегах собираются любители освежиться в прозрачной чистой воде с песчаным дном, в окружении сосен и барханов. У воды ищут спокойствия и приключений. Здесь купаются, катаются на водных лыжах, лодках, "бананах" и прочих надувных и моторных атрибутах купальной индустрии. Это местный курорт, который с каждым годом обрастает новыми базами отдыха.

Зимой здесь промышляют рыбаки. Несмотря на все предупреждения и технику безопасности, нередко под лёд уходят и люди, и автомобили.

А поздней весной - в конце апреля и начале мая - на месте летних уик-эндов собираются любители приборного поиска. С металлоискателем в одной руке и сапёрной лопатой в другой, копатели находят чьи-то "потеряшки" - серебряные и золотые украшения, очки, брелоки, и даже смартфоны.

Пляжный коп даёт почувствовать себя настоящими кладоискателем. Золото буквально под ногами, в песках. Главное, не пропустить нужный сигнал и внимательно изучить мокрый грунт.

Остров везения!

Благодаря членам краеведческого общества "Прииртышье", с которыми мы отправились в экспедицию, нам удалось узнать многое об уникальном месте, походить по дну водохранилища, изучить старинные артефакты и прикоснуться к интересному промыслу. Хотя копатели называют это дело увлечением.

"Это в первую очередь азарт. Если рыбак примерно знает, какую рыбу он может выловить в этом водохранилище, то поисковик никогда не знает, что ему попадётся. Это может быть золотая цепь или старинная монета. Чаще всего на популярных пляжах теряют бижутерию, заколки, ключи и, конечно, крышки от бутылок с алкоголем. Мы можем с уверенностью сказать, какой алкоголь пили на Шульбе в прошлом сезоне! Например, в прошлом году я нашёл золотое украшение", - рассказал поисковик, который исследовал пляж недалеко от привала краеведческой экспедиции.

Ареол пляжного поиска в дни отлива растягивается на солидные расстояния. Например, нам удалось увидеть плюс 50 метров к действующему пляжу.

А выглядит этот пейзаж весьма нетипично для Семейского региона. Чаще всего прибрежная зона Иртыша состоит из каменисто-песчаной смеси, которую выбрасывают на берег волны. Но в дни попуска с ГЭС образуются длинные песчаные пляжи. Они напоминают курорты, только вместо пальм - сосны. Некоторые называют оголившиеся участки мокрой пустыней.

В дни отлива можно увидеть интересное природное явление. То, как сосновый бор питает водохранилище чистейшей пресной водой. Из-под земли бьют ключи и стекаются в Иртыш.

На Шульбинское водохранилище съезжаются любители двух основных видов поиска - пляжный коп и поиск старины. В русле рукотворного водоёма находятся затопленные поселения.

График сброса воды всегда назначается индивидуально, заранее не просчитаешь. Всё зависит от интенсивности таяния рек, температуры воздуха и объёма талой воды. Поэтому так сложно вовремя попасть на дно!

"Этот фактор делает поиск особо привлекательным, ведь ещё нужно умудриться попасть на это место. Если приедешь слишком рано, когда воды только сошли, то здесь много грязи, искать и передвигаться неудобно. Если приехать поздно, то воду уже начнут набирать и самые интересные участки сложно не застать. В общем, тут тоже присутствует определённая доля удачи", - рассказал председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.

В деле приборного поиска казахстанцам повезло. В стране почти нет ограничений для работы с металлоискателем. Исключение составляют археологические памятники. А вот в некоторых соседних странах с этим очень строго. И поиск без специального разрешения просто запрещён.

Иртыш под охраной

Во время строительства и запуска Шульбинской ГЭС в 70-80-х годах, под затопление попали несколько старинных давно опустевших поселений, которые располагались в нынешней акватории водохранилища. Это станица Старая Шульба, Шульбинский форпост, частично Пьяный Яр и станица Уба-Форпост.

Все они располагаются между Семеем и Усть-Каменогорском. А старинная дорога между этими крупными городами, именуемая Омский тракт, частично проходила по дну рукотворного водоёма.

Когда вода в результате сброса отступает, то можно увидеть долину, в которой ещё 100 лет назад кипела жизнь - трудились люди, шли обозы. А сейчас это песчано-каменистое, а местами просто песчаное поле без признаков жизни.

Один самых масштабных объектов, который нам удалось увидеть на дне водохранилища - это Шульбинский форпост: военное укрепление, которое находилось на береговой линии Иртыша и охраняло его акваторию.

Это солидное даже для тех времён сооружение. По словам краеведов, Шульбинский форпост по размерам был больше Семипалатинской крепости в начале своего существования.

Когда вода отступает, можно пройти вдоль земляных валов, то есть вдоль стен сооружения и осмотреть большую его часть.

"У форпоста очертания правильной формы, это квадрат размером 200 на 200 метров. По углам расположены бойницы. Для нас было открытием, что одна из стен, которая выходит на Иртыш, была усилена кронверком. Это специальная изогнутая насыпь, вспомогательное укрепление, на котором можно было дополнительно размещать пушки для большего радиуса обстрела, то есть огневого контроля над руслом реки. Когда сбросили воду, мы с удивлением обнаружили это. Надо сказать, что все форпосты в округе правильной формы. А Шульбинский отличается этим. Значит, здесь велась усиленная охрана акватории", - рассказал краевед Павел Жуков.

Ордена и ножи

Недалеко от бывшего укрепления живёт крестьянин. Он много лет занимается выращиваем сельско-хозяйственных культур. И однажды его рабочие распахали угол сооружения, снеся часть насыпи. Теперь это хорошо видно на спутниковых снимках.

Поиск с металлоискателем выдаёт типичные для этого места находки - старинные монеты, пуговицы, гильзы, кресты и прочую атрибутику живших здесь военных.

Также на месте форопоста обнаруживают такие инструменты, как мотыги и тяпки. Это те орудия, которыми пользовались рудознатцы. Триста лет назад здесь искали серебро, а нашли медь.

Эти инструменты не случайны. Форпост был образован на месте бывшего медеплавильного завода известного российского промышленника XVIII века, уральского горнозаводчика Акинфия Демидова. В 1744 году он открыл в этой местности месторождение меди. В том же году он открыл аналогичный завод на Алтае, основав тем самым город Барнаул.

На Шульбинском медеплавильном заводе перерабатывали руду, переплавляли в специальные медные слитки - чушки, и отправляли на Колыванский монетный двор, где из них изготавливали монеты.

Но завод просуществовал не долго. Он закрылся и-за нехватки топлива для работы мощных по тем временам печей. Демидовский завод был "передан в кабинет", то есть государству, и на его основе было создано воинское укрепление форпост.

"Здесь, на месте завода, а далее форпоста, было найдено много интересных предметов. Они представляют интерес не столько для поисковиков, сколько для историков, потому что интересно посмотреть, чем пользовались рабочие у Акинфия Демидова. Надо сказать, что на этом заводе была своя небольшая армия, которая обеспечивала защиту этого предприятия, учитывая его большие размеры. Они сами выливали пушки, которые стояли на бойницах, то есть это был не просто был завод, это был военизированный завод, довольно-таки серьёзная по тем временам организация", - рассказал Марат Сасанов.

Именно размеры завода определили будущие параметры форпоста, который по площади был намного больше, чем остальные в округе.

Дорога из прошлого

Всего на две недели выглядывает из воды старая дорога, фрагмент Омского тракта, на которой ещё видны плиточник и бутовый камень, которым она была вымощена. В те времена телеги, снаряжённые грузом, часто шли по лесу. Пересечённая местность, песчаные барханы создавали такие сложности, что одну телегу приходилось тащить четырём лошадям. А дорога позволяла упростить такой переход.

Под водами водохранилища остаются и старые фундаменты поселения Старая Шульба. Во время природоохранных попусков с ГЭС на берегу видны края старинных домов, фундаменты. Вокруг них до сих пор находят фрагменты предметов быта того времени. В том числе монеты.

"В прошлом году на станице Старая Шульба был найден Георгиевский крест, серебряная медаль за усердие. Это те самые находки, которые нельзя назвать частыми и они являются желанными для поисковиков. Ранее я находил здесь свисток городового, старинную зернотёрку. Также находят большое количество нательных крестов, военных пуговиц со всевозможными изображениями, старинные монеты периода правления Екатерины Второй, Николая Первого. И так как поселение существовало ещё и в ранне-советский период, то там попадаются монеты того времени. В любом случае, это место является привлекательным для тех, кто интересуется историей родного края, и они стремятся попасть сюда", - говорит председатель краеведческого общества.

В этой местности, в затопленной долине русла Иртыша, немало затопленных курганов, сарматских, андроновских. Находят здесь бронзовые артефакты в виде наконечников, всевозможных пластин, украшений, накладок, бус. Ведь раньше здесь была большая активность бронзового века. Люди населяли эти места тысячи лет назад.

И это не удивительно. Уже тогда туземцы разрабатывали здесь медные копи. В полусотне километрах от водохранилища, в районе урочища Дельбегетей, добывали олово. Это объясняет, почему люди в Абайской области, и в частности на берегах Иртыша, жили веками.

При выборе места для очередной экспедиции краеведы "Прииртышья" исследуют старинные карты. Курганы, поселения, караван-сараи особенно привлекают энтузиастов. Ведь там, где когда-то жил человек, можно узнать и обнаружить намного больше интересного для истории родного края.

После экспресс-обучения металлопоиску и пары часов ходьбы по берегу водохранилища, нам невероятно повезло. Удалось выкопать, не без помощи асов, конечно, две монеты - 1735 и 1736 годов.

Автор фото: Альбина Халел.