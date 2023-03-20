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Обратить внимание на количество проголосовавших "против всех" посоветовали в ШОС
Наличие пункта "против всех" в бюллетенях говорит о демократичности избирательного процесса. Об этом сообщил председатель комитета по делам национальностей государственной думы федерального собрания Российской Федерации Геннадий Семигин, передаёт BaigeNews.kz.
Миссия Шанхайской организации сотрудничества констатировала, что внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и международным обязательствам.
"Точное количество явок избирателей пока не знаем. По предварительным данным, их число составляет порядка 54 процентов. Сейчас обсуждать результаты мы не можем, но узнаем их официально после оглашения итогов голосования. Я считаю, что многопартийная парламентская система - это шаг вперед. Ещё одним шагом вперёд стали однопартийные округа. Что касается членов парламента, думаю, на них будет очень интересно посмотреть, узнать, каковы их устремления", - сказал международный наблюдатель.
Он добавил, что на избирательных участках правила не были нарушены.
"По данным, которые у нас есть, никаких правонарушений во время выборов мы не заметили. Думаю, после оглашения заключения будет проведён окончательный анализ. Здесь могут быть даны разные оценка и рекомендации. Избирательный процесс можно продолжать совершенствовать", - сказал Геннадий Семигин на брифинге.
По его словам, наличие пункта "против всех" - это элемент демократии в стране.
"Люди могут посчитать, что эти партии или кандидаты не нравятся им. Тогда они могут проголосовать "против всех". Тогда государству нужно будет обратить внимание, если количество проголосовавших будет более одного процента. На мой взгляд, наличие такого пункта говорит о демократичности процесса, мнения бывают разные, просто с ними нужно работать", - заключил спикер.
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