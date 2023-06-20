Обращения граждан в Конституционный суд выявили серьёзные упущения в законах - Азимова

Фото: BaigeNews.kz/ Бауыржан Жуасбаев

Конституционный суд Казахстана за первые пять месяцев работы получил более трёх тысяч обращений от граждан, желающих защитить свои права. Это помогло выявить серьёзные упущения в некоторых нормативных правовых актах, заявила председатель Конституционного суда Эльмира Азимова в ежегодном послании о состоянии конституционной законности в республике, передаёт BaigeNews.kz.

По её данным, около 41 процентов обращений связаны с несогласием с решениями судов, однако Конституционный суд не имеет полномочий давать оценку судебным решениям. Остальные обращения относятся к таким вопросам как неисполнение судебных актов, жилищные и трудовые споры, социальная защита, исполнение наказаний, доступ к информации, банкротство физических лиц и другим.

Только в четверти обращений (26 процентах) граждане просили проверить конституционность законов и других нормативных правовых актов. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Астаны, Алматы и Костанайской области.

"К сожалению, по итогам конституционных производств за этот период выявлены серьёзные упущения в отдельных нормативных правовых актах. В пяти из 18 принятых нормативных постановлений нормы признаны неконституционными, в других пяти случаях Конституционный суд дал истолкование соответствующих норм в целях единообразного правоприменения. Правительству и заинтересованным органам рекомендовано принять необходимые меры", - заявила Азимова.

Во-первых, Конституционный суд отметил необходимость более глубокого критического подхода к мониторингу законодательства и актуальности его положений.

"Адекватное правовое реагирование является важным условием обеспечения законности. Рекомендации в данном ключе даны в ряде нормативных постановлений Конституционного суда. К примеру, по итогам рассмотрения Социального кодекса и закона по вопросам административной реформы правительство должно представить в парламент проекты законов с учётом обозначенных выводов", - сказала председатель суда.

Во-вторых, по её словам, продолжает оставаться актуальным вопрос о доступе к правосудию.

"Как показывает правоприменительная практика, закреплённые механизмы не всегда позволяют полноценно реализовать данное конституционное право. В частности, Конституционный суд отметил, что при обращении гражданина в суд размеры государственной пошлины должны быть разумными, обоснованными и соразмерными. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых в порядке сокращенного производства, решение о привлечении к ответственности в конклюдентной форме не должно лишать гражданина права на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам", - отметила Эльмира Азимова.

Также суд признал неконституционным дополнительное требование об обязательности молекулярно-генетической экспертизы при подаче заявления в суд об усыновлении в упрощённом порядке.

"Отсутствие такого заключения для судов являлось основанием для оставления без рассмотрения заявления гражданина. Процедура не соответствует обязанности государственных органов и судов наилучшим образом обеспечивать интересы ребёнка. Это требование Конвенции ООН о правах ребёнка, которую ратифицировал Казахстан", - сказала председатель суда.

В-третьих, она отметила необходимость тщательного мониторинга уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

"Так, в части прав лица, находящегося в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, в Уголовно-процессуальном кодексе не определены чёткие критерии и другие условия допустимого усмотрения, что позволяет правоприменителю произвольно их интерпретировать. Квалифицирующие признаки составов преступлений должны в наибольшей степени отвечать требованиям ясности и определённости, что на практике будет гарантировать исключение негативных последствий для человека, находящегося в орбите уголовного правосудия. В уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве по-прежнему остается актуальным вопрос об уязвимости социальных прав лиц, ограниченных в свободе, на стадии расследования уголовного дела, либо отбывающих наказание в виде лишения свободы", - добавила Азимова.

При этом, председатель суда подчеркнула, что госслужащие, судьи и сотрудники правоохранительных органов должны выполнять свои функции добропорядочно и в рамках закона.

"Сохраняя позицию о том, что законы относительно статуса судьи, сотрудника правоохранительного органа и государственного служащего могут устанавливать ограничения прав человека, тем не менее следует обратить внимание на разумность и сбалансированность соответствующих изъятий, с учётом коррупционных рисков и иных последствий. Требуется обеспечить дифференцированный подход для конкретных видов ограничений в соответствии со статьёй 39 Конституции. Произошедшие в последние три года чрезвычайные ситуации ещё раз подтверждают необходимость принятия эффективных мер в отношении системы государственного управления. Меры наказания за совершённые правонарушения и дискредитирующие проступки должны сохраняться. Необходимо усилить превентивное законодательство, упреждающее наступление негативных последствий. Это касается коррупционных рисков, адекватной оплаты и условий труда, механизмов защиты прав граждан", - сказала Эльмира Азимова.

В заключении, председатель суда потребовала проработать меры по децентрализации власти.