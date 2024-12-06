Казахстанский проект по сохранению сайгаков Altyn Dala получил премию принца Уильяма The Earthshot Prize 2024. Проект был номинирован Программой ООН по окружающей среде. Победа казахстанского проекта на столь престижном конкурсе вновь обращает внимание на вопросы, связанные с популяцией сайгаков в Казахстане. Как регулировалась их численность в стране? Какие меры были приняты? И какие проекты реализованы ранее? Подробнее об этом в материале BaigeNews.kz.

Символ степи

Сайгаки являются знаковыми животными для Центральной Азии. Они были частью экосистемы Центральной Азии на протяжении тысячелетий и занимали важное место в жизни казахских кочевников, которые использовали их как источник пищи и материалов.

О том, что сайгаки являются важной частью культуры и традиций казахов, говорил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Говоря о вопросах популяции, Президент подчеркнул, что сайгаки – это символ казахской степи.

В каких странах обитают сайгаки

Сайгаки в основном обитают в странах Центральной Азии. Это – Туркменистан, Узбекистан, Монголия. Также они встречаются в южных регионах России, таких как Калмыкия, а также в некоторых частях Астраханской области и Ставропольского края.

Ранее значительное число популяции сайги было в Кыргызстане. Однако за последние годы их количество в соседней стране значительно снизилось и встретить сайгаков там можно довольно редко.

Наибольшая популяция сайгаков находится в Казахстане. Здесь сосредоточена основная часть мирового поголовья, и страна играет ключевую роль в его сохранении.

Обращения Леонардо Ди Каприо к правительству Казахстана

Вопрос численности сайгаков волнует по всему миру экологов, ученых и экоактивистов.

Так, например, известный американский актер Леонардо Ди Каприо в 2019 году призвал правительство Казахстана к охране сайгаков. Он выразил обеспокоенность по поводу массовой гибели животных. Актер призвал казахстанские власти и международные организации объединить усилия для создания эффективной охраны сайгаков и восстановления их численности.

Уже в 2023 он поздравил правительство Казахстана с успехами по увеличению численности сайги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

В соцсетях актер написал о том, что в 2005 году в Казахстане их насчитывалось всего 48 тысяч особей, теперь их численность возросла до 1,9 миллиона особей. Такие результаты он назвал "беспрецедентными".

Леонардо Ди Каприо много лет борется за сохранение окружающей среды, он также является активным защитником животных, которым грозит вымирание. Его фонд DiCaprio Foundation выделил более 30 миллионов долларов на десятки проектов в сфере защиты природы в 40 странах.

Рост сайги в Казахстане

Численность сайгаков в Казахстане в последние десятилетия варьировалась. Их популяция прошла через несколько критических этапов, включая резкое сокращение, а затем частичное восстановление. Так, например, до начала 1990-х численность сайгаков в Казахстане была значительной, достигая более одного миллиона особей. Однако после распада Советского численность сайгаков начала снижаться.

В начале 2000-х годов численность сайгаков в Казахстане продолжала падать. В 2003 году популяция была оценена в около 120 тысяч особей. Далее количество не продолжала расти. А в 2015 произошло резкое сокращение численности из-за массовой гибели животных, вызванной эпидемией, которое привело к смерти более 200 тысяч сайгаков. В итоге численность популяции упала до около 50 тысяч.

Далее численность животных в Казахстане восстанавливаться благодаря усилиям по охране и реабилитации. И в 2017 году их насчитывалось более 300 тысяч особей.

Численность сайгаков продолжала восстанавливаться. В итоге на сегодняшний день их количество в Казахстане составляет около трех миллионов особей.

Как регулировалась численность сайгаков

Вопрос об отстреле сайгаков в Казахстане стал важной темой для обсуждения на протяжении нескольких десятилетий. Вопрос обсуждался из-за необходимости регулирования численности популяции.

Так, например, в начале 90-ых частично разрешалась охота на этих видов животных. Однако дальше произошел рост незаконной охоты. В 2000-х годах, когда стало ясно, что численность сайгаков в стране катастрофически снижается, было принято решение об полном запрете на их охоту. В тот же период сайгак был занесён в список охраняемых видов животных. Запрещался не только коммерческий отстрел, но и любая охота на него.

Далее в стране только усиливались меры по охране и восстановлению популяции сайгаков.

В 2022 году, когда численность уральской популяции составила чуть более 800 тысяч голов, Министерство экологии и природных ресурсов приняли решение об отстреле 80 тысяч сайгаков. Решение было противоречивым. С одной стороны - сайгаки имеет большое значение в культуре казахов, с другой - их количество стало настолько большим, что они стали приносить вред фермерам.

Президент Казахстана такой подход к решению вопроса не одобрил. Тогдашнему министру экологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву был объявлен выговор. Президент посоветовал министру проконсультироваться со специалистами. Он отметил, что есть и другие методы регулирования популяции.

В 2023 году, когда их численность превысила миллион, сайгаков все же включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Животных начали отстреливать.

Но уже в 2024 году Президент заявил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков.

Сайгаки не были занесены в Красную книгу

Сегодня численность сайгаков в Казахстане в два-три раза превышает их количество, которое было в СССР, говорит заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов. По его словам, в СССР численность сайгаков регулировалась с помощью отстрела.

"Тогда существовали специализированные организации, в штате которых работали профессиональные охотники, часто кандидаты или мастера спорта по стрельбе", — отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что численность сайгаков в Казахстане всегда менялась с резкими перепадами. Причиной колебаний являются эпидемии, характерные для этого вида животных.

"В науке существует понятие эффекта „массы“ и эффекта „групп“. Когда социальные животные, такие как сайгаки, объединяются в стада, это помогает им выживать. Однако, когда их становится слишком много, природа начинает сама ограничивать их численность, действуя через уничтожение. Их популяция не может превышать количество растительности, которой они питаются", — объясняет Плахов.

Он напоминает, что падения численности сайгаков происходили и раньше, в том числе около 100 лет назад, когда их количество было крайне низким.

"Увеличение численности сайгаков было ожидаемым процессом. В отличие от других видов животных, таких как джейраны, сайгаки восстанавливают свою популяцию значительно быстрее", — добавляет он.

Эксперт также объясняет, что самки сайгаков рождают два-три детеныша, которые уже на второй год могут вступить в размножение.

"Средняя продолжительность жизни сайгака составляет шесть лет. В природе существует множество факторов, ограничивающих их численность, и это не только болезни", — уточняет он.

Сайгаки в Казахстане никогда не были включены в Красную книгу страны, хотя они внесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП).

"Казахстан обладает 90 процентами мирового поголовья сайгаков. С одной стороны, это большая заслуга, с другой — колоссальная ответственность. Хотя сайгаки занесены в Красный список МСОП, это не накладывает на Казахстан обязательств, поскольку мы учитываем особенности популяции сайгаков именно на нашей территории", — подчеркивает Плахов.

"Увеличение сайгаков-огромное достижение"

В Казахстане на весну 2024 года насчитывалось почти три миллиона особей сайгаков, а сейчас, после майского окота, их может быть не менее четырех миллионов. Однако, как уточняет Директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко, эти данные приблизительные. Так как подсчитаны не все сайгаки.

По его словам, самая большая популяция в ЗКО - миллион 620 тысяч. Наименьшая - устюртская популяция, которая обитает на севере плато Устюрт, охватывающем часть Мангистауской и Актюбинской областей. Когда-то показатели там достигали более 250 тысяч, а сейчас там обитает примерно 60 тысяч этих зверей.

"Состояние сайгаков в Казахстане в целом замечательное, не считая устюртской популяции. Благодаря охраняемым мерам, благодаря усилиям государства, при поддержке негосударственных и международных организаций, увеличилось количество", - говорит Сергей Скляренко.

Он отмечает, что сайгак является ресурсным животным. Его увеличение – огромное достижение, считает эксперт.

"Когда мы говорим о регулировании, мы имеем ввиду, что этот вид животного вредит. Регулирование – в моем понимании убили и зарыли. Сайгак – это не вредитель. Это ценное животное. Это огромный природный ресурс, причем быстро возобновляемый, то есть восстанавливающийся высокими темпами. То, что численность увеличилась – это не проблема, а огромное достижение. При этом из-за того, что животное мигрирует, его сложно охранять", - говорит эксперт.

Он считает, что сайгаков можно и нужно использовать, как и любой возобновляемый природный ресурс.

"Сайгаков можно добывать до 20 процентов. Если, условно, весной мы имеем миллион сайгаков, осенью можем добыть 200 тысяч. Это не подорвет численности вида, это просто остановит его рост. И тогда у нас численность будет держаться".

Сергей Скляренко отмечает, что в даже если численность сайгаков в регионе увеличивается, то в итоге она не сможет превышать природные кормовые ресурсы.

"Это называется емкостью угодий. Сайгаки питаются теми же травами, что и домашний скот, и таким образом конкурируют с ним за пищевые ресурсы. При этом они используют более широкий спектр кормов, чем, например, овцы, но все равно являются конкурентами. В случае нехватки кормов существует риск массовой гибели. Каждый год, особенно зимой, естественным образом – от старости, болезней, хищников и т.п. - погибает около 15-20 процентов сайгаков. Среди самцов этот показатель даже в короткий период после гона, как правило, не менее 10 процентов, а может достигать 40-50 процентов и более. Если кормов станет не хватать, гибель может возрасти.

Кроме того, сайгаки склонны к заболеваниям. Однако механизмы, которые приводят к вспышкам болезней, до конца не изучены. Поэтому их численность может резко колебаться с периодическими вспышками заболеваний, которые влияют на популяцию.

Так, в 2015 году, согласно официальным данным, в бетпакдалинской популяции, тогда самой большой, погибло около 120 тысяч сайгаков, а по оценкам, основанным на оставшейся численности — около 200 тысяч, то есть 80 процентов популяции. Цифр никто не скрывал, но просто невозможно найти все трупы животных, разбросанные по степи", - говорит эксперт.

Для того, чтобы количество сайги в бетпакдалинской популяции стало больше миллиона, понадобилось восемь лет. В целом популяция этого животного удваивается каждые два года. В случае, если не будет направленного управления популяциями, это процесс будет также продолжаться.

"Управление популяцией — это комплекс мероприятий, который не следует путать с простым регулированием численности. Важнейшим элементом является наличие четкого плана управления видом. Это воздействие на популяцию, которое включает не только контроль за численностью, но и другие аспекты охраны и устойчивости вида. Охрана от браконьерства — это тоже форма воздействия, как и мониторинг, изучение угроз и работа с ними. Разумное использование ресурсов также является частью управления популяцией", - сказал эксперт.

Он отмечает, что Министерством экологии и природных ресурсов был разработан план по работе с сайгаками.

"Министерство должно находить баланс между охраной, восстановлением и устойчивым использованием популяции. В 1960-1990-х гг. сайгаки использовались в качестве объекта промысла. Этот вид всегда считался ценным, и его использование должно быть организовано разумно, чтобы не угрожать его существованию", - заключил эксперт.

Жалобы фермеров

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров рассказывает о том, что к нему регулярно поступают жалобы от фермеров, пострадавших от нападений сайгаков. У политика есть свое мнение по этому вопросу. Он считает, что необходимо защищать интересы фермеров.

"Жалобы поступают постоянно. Последний раз они были во время посевной кампании летнего сезона 2024 года. Пора принимать меры. Я не поддерживаю позицию, когда мы пытаемся сделать сайгаков сакральными. Наши предки всегда охотились на них, они использовали их в качестве пищи", — отмечает депутат.

По его мнению, на базе сформировавшегося поголовья сайгаков можно развивать туристическую отрасль, привлекая иностранных туристов и охотников, продавая им лицензии. Также следует проводить исследования. Такой подход, по мнению Ходжаназарова, может стать одним из решений проблемы.

"Я один из первых, кто всегда выступал за защиту животных. Многие журналисты знают меня как защитника домашних питомцев. Но в данной ситуации речь идет о другом. Сайгаки — это дикие животные, которые могут быть носителями опасных патогенов и вызвать эпизоотии. Они смешиваются с домашними животными, такими как коровы и лошади, и переносят на них свои болезни. Если мы не примем меры, зараженное мясо может попасть на наши столы, и тогда мы будем сожалеть, что не приняли своевременные меры по регулированию численности этих животных".

Роль КТК

Увеличение численности сайгаков в Казахстане стало возможным благодаря не только государственным мерам, но и активному участию международных компаний. Одним из таких партнеров является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который с 2016 года реализует в стране экологическую программу по защите сайгаков под названием "Киелі Киі"". Администратором этой программы является общественный фонд АСБК.

В 2016 году КТК выделил 21 миллион тенге на приобретение 30 ошейников с передатчиками, оснащёнными спутниковой системой, что позволило с высокой точностью отслеживать местоположение сайгаков всех трёх популяций. Эти меры стали важным шагом для эффективного мониторинга и защиты исчезающего вида.

В 2017 году компания вложила 27 миллионов тенге в дальнейшие экологические инициативы: отлов и спутниковое мечение сайгаков, полевые исследования, организацию летних образовательных лагерей для школьников, а также проведение эколого-просветительской работы с местным населением и общественностью. Такие меры способствуют не только сохранению популяции, но и воспитанию экологического сознания среди молодежи.

В 2018 году при поддержке КТК в Атырау был открыт экологический клуб "Друзья сайги", который стал важной частью программы по сохранению природы. Также был запущен мультимедийный портал "В поисках исчезающей сайги", а в Астане и Атырау прошли фотовыставки "Святыня Великой степи", на которых была представлена уникальная природа Казахстана и его редкие виды животных.

В 2019 году компания профинансировал приобретение беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который стал ключевым инструментом для проведения мониторинга сайгаков на больших территориях. Использование БПЛА позволило значительно улучшить качество и эффективность исследований, а также повысить точность данных о численности и перемещении сайгаков.

В результате этих усилий, численность сайгаков начала стабильно увеличиваться, что является важным достижением для сохранения биоразнообразия в стране. Таким образом, КТК внес значительный и неоценимый вклад в восстановление популяции сайгаков в Казахстане, продемонстрировав пример успешного взаимодействия между госорганами и международными компания в сфере охраны природы.

Фото и видео предоставлено пресс-службой КТК.