В министерстве торговли и интеграции рассказали о единичных жалобах казахстанцев, оставшихся недовольными качеством платных курсов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков, подобные жалобы ведомство относит к сфере образовательных услуг.

"Действительно, такие жалобы были, единичные случаи есть. В целом по услугам образования за 2024 год поступило порядка двух тысяч обращений из 62 тысяч – это порядка 3,5 процента. Это жалобы на некачественные курсы, низкую подготовку преподавателей, бывают случаи, когда были отказы в возврате средств, если человек отказался от дальнейшего прохождения обучения", – сказал Аскар Тынысбеков.