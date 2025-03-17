Обращались ли казахстанцы в Минторговли с жалобами на инфоцыган
Подобные жалобы ведомство относит к сфере образовательных услуг.
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В министерстве торговли и интеграции рассказали о единичных жалобах казахстанцев, оставшихся недовольными качеством платных курсов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков, подобные жалобы ведомство относит к сфере образовательных услуг.
"Действительно, такие жалобы были, единичные случаи есть. В целом по услугам образования за 2024 год поступило порядка двух тысяч обращений из 62 тысяч – это порядка 3,5 процента. Это жалобы на некачественные курсы, низкую подготовку преподавателей, бывают случаи, когда были отказы в возврате средств, если человек отказался от дальнейшего прохождения обучения", – сказал Аскар Тынысбеков.
Ранее в ведомстве озвучили результаты независимого социологического исследования за 2024 год.
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