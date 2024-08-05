  • 5 Августа, 16:42
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Обработку полей против саранчи завершили в Казахстане

Сегодня, 16:13
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: pxhere.com

Во всех регионах Казахстана завершилась обработка против саранчи. Итоги работы подвели на заседании центрального штаба в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz

Общий объём обработанных площадей составил 3,1 миллиона гектаров, что выше на 23% прогнозируемого в этом году показателя 2,5 миллиона гектаров. Фактическое превышение прогнозного объёма сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. 

Постоянный мониторинг, оперативная передислокация техники в места активного распространения, включая беспилотники, ручное управление и контроль за ситуацией на центральном правительственном и региональных уровнях, тесное взаимодействие с аграрными ведомствами приграничных государств дали свой результат – в этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи. 

Несмотря на завершение основных защитных мероприятий, ещё неделю в отдельных регионах будут проводиться работы по мониторингу появления саранчи. 

С завершением активной фазы борьбы с саранчой, правительство начинает подготовку к следующему году. В планах – составление прогноза по объёмам распространения саранчи и закупка 100 дронов для мониторинга мест отрождения личинок, которые будут использовать фитосанитарные инспекции в регионах.

В 2025 году планируют приобрести дроны для обработки полей.

Также в следующем году планируют перейти на централизованный закуп единой услуги по борьбе с саранчой, которая будет включать затраты на пестициды, их транспортировку, хранение и применение. Это позволит контролировать качество и эффективность обработки земель, повысить ответственность исполнителей и сделать участие бизнеса в закупках более привлекательным.

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