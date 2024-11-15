"Обрабатывающий сектор продолжает расти"- президент

Обрабатывающий сектор в Казахстане продолжает неуклонно расти, сообщил Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства, передает BaigeNews.kz.

По этим показателям он обогнал добывающий сектор.

"Все больше инвестиций привлекают недобывающие отрасли экономики. Обрабатывающий сектор по своим объёмам уже обогнал добывающий и продолжает неуклонно расти (в структуре промышленности доля обрабатывающего сектора составляет 47 процентов). В этой сфере сегодня плодотворно трудятся 630 тысяч наших сограждан. По итогам года ожидается реализация 180 индустриальных проектов на общую сумму 1,2 триллиона тенге. В частности, будут введены крупные заводы по производству катодной меди (Карагандинская область), ферросплавов (Павлодарская область), компонентов для грузовых автомобилей (Костанайская область), цемента (Жамбылская область), переработке драгоценных металлов (Жамбылская область)", - сказал Токаев.

Он отметил, что в стране запущены производства по переработке вольфрамовых руд, сборке автомобилей марки Chevrolet Onix, выпуску медного концентрата, теплоизоляционных материалов керамической плитки.

"Благодаря открытию завода по выпуску полипропилена в Атырауской области сформирована полноценная отрасль нефтегазохимии. На очереди проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В Мангистауской области с участием европейского консорциума будет реализован проект по производству "зеленого" водорода. Таким образом создаются совершенно новые для нашей страны предприятия, продукция которых соответствует передовым международным стандартам и востребована на внешних рынках", - сказал Токаев.

Глава государства также отметил, что большая работа проводится для повышения доступности жилья социально уязвимым категориям граждан. С этой целью запущены льготные ипотечные программы "Отау", "Наурыз" и "Асыл мекен". Решены также жилищные вопросы всех граждан, чьи дома пострадали во время весенних паводков. Это свыше 17 тысяч семей.