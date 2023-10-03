Обрабатывающая промышленность занимает 13,4% в ВВП страны – Шарлапаев

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал о текущей ситуации развития обрабатывающей промышленности в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что по итогам 2022 года обрабатывающая промышленность занимает 13,4% в ВВП страны, что является третьим показателем по вкладу в экономику страны после торговли и горнодобывающей промышленности.

"Динамика объёма производства отрасли положительная. Прошлый год мы завершили с отметкой 21,1 трлн тенге произведенной продукции, что в 2,2 раза больше показателя пятилетней давности. В отрасли функционируют порядка 20 тысяч предприятий, которые обеспечивают 613,7 тысяч постоянных рабочих мест. Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили 2,7 трлн тенге налогов в бюджет", - отметил министр.

По его данным, с начала года объём производства обрабатывающей промышленности составил 14 трлн тенге с ростом на 3,1% к аналогичному периоду предыдущего года. В разрезе отраслей стабильный рост демонстрирует машиностроение за счет выпуска автотранспортных средств, машин и оборудования, а также электрического оборудования. Рост на 19,8% наблюдается также и в легкой промышленности за счёт роста производства текстильных изделий.