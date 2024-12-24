Обрабатывающая промышленность в Мангистауской области выросла на 116 процентов
Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе пресс-конференции в СЦК.
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По итогам 11 месяцев этого года по основным показателям экономики региона достигнуты положительные результаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
В том числе:
- валовой региональный продукт – 2,2 трлн тенге или 100,9%;
- объём промышленного производства – 2,8 трлн тенге или 104,2%;
- продукция обрабатывающей промышленности – 252,5 млрд тенге или 116,2%;
- сельскохозяйственная продукция – 34,5 млрд тенге или 101,6%;
- ввод жилья – 791,2 тыс. квадратных метров или 102,4%;
- информация и связь – 14,7 млрд тенге или 105,9%;
- объем торговли – 934 млрд тенге или 106,8%.
Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе пресс-конференции в СЦК.
"Основными направлениями развития области остаются обрабатывающая промышленность, туризм, транспорт и логистика, малый и средний бизнес, а также агропромышленный комплекс. В целях придания нового импульса устойчивому развитию этих направлений будет продолжена работа по привлечению инвестиций в регион. За последние пять лет в Мангистау инвестировано четыре триллиона тенге", - рассказал спикер.
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