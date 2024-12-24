По итогам 11 месяцев этого года по основным показателям экономики региона достигнуты положительные результаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В том числе:

- валовой региональный продукт – 2,2 трлн тенге или 100,9%;

- объём промышленного производства – 2,8 трлн тенге или 104,2%;

- продукция обрабатывающей промышленности – 252,5 млрд тенге или 116,2%;

- сельскохозяйственная продукция – 34,5 млрд тенге или 101,6%;

- ввод жилья – 791,2 тыс. квадратных метров или 102,4%;

- информация и связь – 14,7 млрд тенге или 105,9%;

- объем торговли – 934 млрд тенге или 106,8%.

Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе пресс-конференции в СЦК.