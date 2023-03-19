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  • "Обошли 9790 участков - голосование проходит прозрачно" - национальный наблюдатель
BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 15:56
328
Сегодня, 15:56
328
Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

"Обошли 9790 участков - голосование проходит прозрачно" - национальный наблюдатель

На данный момент голосование проходит прозрачно. Избиратели приходят в участки в праздничном настроении. Об этом рассказал председатель коалиции наблюдателей "Дауыс" Толеген Кунадилов на площадке телемарафона, передаёт BaigeNews.kz. 

"Сегодня большой исторический день в нашей стране. Общий процесс голосования - это довольно сложный процесс. Тем не менее мы тщательно к нему готовились. Более 600 информационных работ мы провели на республиканском и региональном уровне в соответствии с международными стандартами. Сегодня с 6 утра в 9790 избирательные участки зашли наши наблюдатели, зарегистрировались согласно закону и продолжают свою работу. Так как голосование довольно сложное, в регионах одному человеку выдают по пять бюллетеней, в городах по четыре, есть вероятность, что это займёт много времени", - сказал он. 

В каждом избирательным участке работают по два наблюдателя из коалиции. 

"На данный момент голосование проходит прозрачно, настроение избирателей хорошее. Избиратели приходят в участки в праздничном настроении", - отметил Толеген Кунадилов. 

Ранее иностранный наблюдатель отметил, что утром на участках очень мало голосует молодёжи. Толеген Кунадилов прокомментировал мнение коллеги. 

"Такое происходит не только у нас в стране, но и во всём мире. Потому что в воскресенье утром молодёжь спит, отдыхает. По данным наших наблюдателей, количество голосующей молодежи увеличится после обеда. На сегодня среди нашей молодёжи распространяется электоральная культура. Поэтому можно заметить много молодых кандидатов и наблюдателей в том числе", - заключил он.

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#выборы #Голосование #избирательный участок
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 15:56
328
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