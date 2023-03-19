"Обошли 9790 участков - голосование проходит прозрачно" - национальный наблюдатель

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

На данный момент голосование проходит прозрачно. Избиратели приходят в участки в праздничном настроении. Об этом рассказал председатель коалиции наблюдателей "Дауыс" Толеген Кунадилов на площадке телемарафона, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня большой исторический день в нашей стране. Общий процесс голосования - это довольно сложный процесс. Тем не менее мы тщательно к нему готовились. Более 600 информационных работ мы провели на республиканском и региональном уровне в соответствии с международными стандартами. Сегодня с 6 утра в 9790 избирательные участки зашли наши наблюдатели, зарегистрировались согласно закону и продолжают свою работу. Так как голосование довольно сложное, в регионах одному человеку выдают по пять бюллетеней, в городах по четыре, есть вероятность, что это займёт много времени", - сказал он.

В каждом избирательным участке работают по два наблюдателя из коалиции.

"На данный момент голосование проходит прозрачно, настроение избирателей хорошее. Избиратели приходят в участки в праздничном настроении", - отметил Толеген Кунадилов.

Ранее иностранный наблюдатель отметил, что утром на участках очень мало голосует молодёжи. Толеген Кунадилов прокомментировал мнение коллеги.