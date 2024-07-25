Оборудование телефонных мошенников обнаружили на съёмных квартирах в Астане

Оперативники установили в Астане жителей Кызылординской области, которые на съёмных квартирах подключали к сетям сотовой связи аппаратуру GSM-box, предназначенную для регистрации виртуальных абонентских номеров, передаёт BaigeNews.kz со общает Polisia.kz.

Устройства использовались в мошеннических схемах по обзвону граждан Казахстана.

"С помощью данного оборудования мошенники совершают звонки, представляясь сотрудниками банков и госорганов. Установлено, что в Telegram-канале один из задержанных обнаружил объявление с предложением заняться телефонией на территории РК. Парень выполнял указания, которые давал ему пользователь под ником “Шеф”. От курьеров он получал аппаратуру GSM-box и подключал её на съёмных квартирах, где и был задержан полицейскими. Ежедневное вознаграждение за “работу” составляло 45 тысяч тенге", - сообщили в полиции.

В ходе следственных действий сотрудниками полиции изъяты: аппаратура GSM-box, имеющая слоты для SIM-карт, 230 SIM-карт, четыре мобильных телефона, банковские карты и флеш-карты.

По факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются лица, пострадавшие от действий задержанных.