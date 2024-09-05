Оборудование на 15 млн тенге украл из подвалов многоэтажек житель Астаны
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
98Фото: baigenews.kz
В районе “Нура” задержали мужчину, специализирующегося на кражах балансировочных клапанов из систем отопления жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские выявили, что мужчина проникал в подвалы домов и из каждого комплекса выносил по 60 клапанов. Таким образом он причинил ущерб в размере более 15 миллионов тенге.
Злоумышленник перепродал украденные детали скупщику. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
По факту возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты.
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