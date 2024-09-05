Оборудование на 15 млн тенге украл из подвалов многоэтажек житель Астаны

В районе “Нура” задержали мужчину, специализирующегося на кражах балансировочных клапанов из систем отопления жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские выявили, что мужчина проникал в подвалы домов и из каждого комплекса выносил по 60 клапанов. Таким образом он причинил ущерб в размере более 15 миллионов тенге.

Злоумышленник перепродал украденные детали скупщику. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты.