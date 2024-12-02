Оборудование для мошенничества изъяли в одном из офисов в Алматы

В Алматы сотрудниками подразделения "Киберпол" выявлен факт использования оборудования Sim-Box, используемого мошенниками для подмены номеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.



В одном из офисов на улице Сатпаева у подозреваемого изъято три устройства, на слотах которых было более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

"Оборудование Sim-Box часто используется мошенниками для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров. По факту начато досудебное расследование о неправомерном использовании программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства (статья 213 УК РК)", - сообщили в прокуратуре.

Это второй случай выявления подобного оборудования за месяц.