Лента новостей
- Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан 16:39 15
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 16:17 133
- Пожар произошёл на вокзале Алматы-2 15:55 178
- Оборот наличных денег снизился в Казахстане до 18% 15:37 184
- Ещё один ребёнок в Казахстане получил инъекцию самого дорогого в мире препарата 15:32 165
- Платные алматинские парковки вернули в коммунальную собственность 15:15 189
- Для привлечения педагогов в Казахстане введут "научно-педагогическую визу" 14:50 264
- Тело "Мисс Казахстан-2000" обнаружили в Москве 14:34 949
- Президент Франции встретил Токаева в Елисейском дворце 14:27 372
- "Нет единых решений для всех ситуаций" — Ашимбаев о возврате проблемных ТЭЦ государству 14:21 273
- Ашимбаев об аварии в Экибастузе: "Поставим соответствующие вопросы перед Правительством" 14:17 281
- СМИ: Племянник генпрокурора незаконно зарегистрировал 30 авто через ЦОНы Алматинской области 14:14 1317
- Госсекретарь США высказался о территориальной целостности Казахстана 13:57 668
- В Казахстане предлагают расширить меры пресечения, не связанные с арестом 13:50 224
- Аналитики: мясо птицы подорожало на 28% за год в Казахстане 13:27 351
- Знать казахский язык, историю и Конституцию Казахстана обязаны иностранцы для получения гражданства РК 13:20 324
- Пеленгаторы мобильников в тюрьмах Тараза оставили без связи почти 100 тысяч горожан 13:07 372
- Астана может служить каналом связи с Кремлем - французские СМИ 12:48 399
- Пресс-секретарь Токаева объяснил "идею тройственного союза России, Казахстана и Узбекистана" 12:02 944
- В Талдыкоргане вынесли приговор мужчине, "заминировавшему" здание полиции 11:51 389
- Провести полный аудит тепловой инфраструктуры Казахстана призвал глава Минторговли 11:45 554
- Около 100 тысяч россиян остаются в Казахстане - Дуйсенова 11:42 400
- Дополнительные гранты для педагогической специальности не нужны - Минпросвещения 11:29 303
- С чем связано закрытие McDonald’s в Казахстане, рассказал глава минторговли 11:28 740
- Единую систему учёта мигрантов предложили создать в Минтруда 11:00 382
- "Стоимость" визы для инвесторов могут снизить в Казахстане 10:59 327
- Казахстанцы смогут следить за ходом строительства школ через IP-камеры 10:50 411
- Что связывает Казахстан и Францию 10:45 414
- Экибастузцев обеспечили бесплатной мобильной связью 10:39 441
- Премьер поручил провести расследование аварии на ТЭЦ в Экибастузе 10:28 430
- Строители повредили газопровод: в Астане "Коктал-1" остался без газа 10:00 431
- 200 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в штате Миннесота 09:42 389
- COVID-19 за сутки подтвердился у 85 казахстанцев 08:54 408
- Токаев прибыл во Францию с официальным визитом 08:42 687
- Вице-президент ArcelorMittal по СНГ прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в гибели горняков на шахтах 08:34 698
- Сбой произошёл в работе ТЭЦ Усть-Каменогорска 08:13 684
- 219 шымкентских семей нелегально получали адресную социальную помощь 07:44 752
- Сельчане в Атырауской области вынуждены пить воду из реки 06:33 540
- Детям из детского дома помогли сотрудники карагандинской колонии 05:07 486
- Итальянский велогонщик подписал новый контракт с "Астаной" 04:22 437
- Дорожное полотно Защитинского путепровода треснуло из-за морозов 03:16 522
- В Алматинской области более 1000 домов остались без газа 02:11 864
- В Усть-Каменогорске автобусы не справляются с погодными условиями 01:05 496
- Злостным алиментщикам СКО не разрешают садиться за руль 00:20 632
- Устраняют аварию в мороз: рабочих Экибастуза поощрят 28.11.2022 737
- Полицейские ищут сообщившего о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Актау анонима 28.11.2022 512
- Мусорозавод, BASQA brand и свитшоты с цитатами Абая – акмолинские школьники презентовали бизнес-проекты 28.11.2022 896
- Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией - Токаев 28.11.2022 646
- "Каждую проблему пропускаем через себя". О работе фонда "Қазақстан халқына" 28.11.2022 534
- Нет насилию в семье: куда могут обратиться страдающие от скандалов и побоев алматинцы 28.11.2022 581
- Кто платит за тепло дороже всех в Казахстане 28.11.2022 792
- Казахстанка завоевала второе золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту 28.11.2022 719
- Движение транспорта ограничили в семи регионах Казахстана 28.11.2022 718
- Незрячая девочка из Кокшетау свободно владеет казахским, поёт, декламирует стихи и учится на художника 28.11.2022 1542
- Акимы Абайской и Актюбинской областей выступили на форуме в Оренбурге 28.11.2022 624
- Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в Казахстане - Токаев 28.11.2022 814
- 17 документов на сумму 23,3 миллиарда тенге подписаны на форуме в Оренбурге 28.11.2022 556
- Часть школьников будут учиться дистанционно из-за непогоды в Караганде 28.11.2022 839
- Казахстан предложил России участвовать в международных транспортно-логистических проектах 28.11.2022 662
- Как Казахстан планирует увеличить транзитный грузопоток, рассказал вице-премьер 28.11.2022 513
- Экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на 15,1% в 2022 году 28.11.2022 539
- В Экибастузе устранили большинство повреждений на теплосетях 28.11.2022 705
- Токаев: Контейнерный хаб на базе морпорта Актау — точка роста в торговле 28.11.2022 608
- Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата" 28.11.2022 572
- Токаева в Москве встретили с особыми почестями 28.11.2022 3006
- "Между Казахстаном и Россией достигнут высокий уровень сотрудничества" — Токаев 28.11.2022 716
- Бизнесмена, организовавшего митинг в Астане, арестовали на 15 суток 28.11.2022 7383
- Трассы в Абайской и Восточно-Казахстанской областях перекроют из-за надвигающегося мороза 28.11.2022 11715
- Недовольный пациент вымогал у врача два миллиона тенге в Туркестанской области 28.11.2022 796
- Задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ 28.11.2022 9835
- В работе Казахстанской жилищной компании и МИИР РК установили признаки ограничения конкуренции 28.11.2022 701
- Техпаспорта на недвижимость стали доступны онлайн в Казахстане 28.11.2022 713
- Антикор выявил 72 факта незаконного вмешательства в бизнес 28.11.2022 460
- Морозная свежесть: в Сети появилось видео заснеженного туалета в вагоне "Өскемен-1 - Астана" 28.11.2022 560
- В Казахстане стали чаще производить конину 28.11.2022 558
- В ЕЭК хотят выпустить карты, действующие в странах ЕАЭС и БРИКС 28.11.2022 778
- Котят, брошенных на морозе, спасли павлодарские полицейские 28.11.2022 703
- Житель Актобе продавал удостоверения "сотрудников МВД", распечатанные на обычном принтере 28.11.2022 707
- Общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики создали в Казахстане 28.11.2022 565
- Ряд панельных сессий прошёл на Оренбургском форуме 28.11.2022 546
Оборот наличных денег снизился в Казахстане до 18%
С начала года в общем карточном обороте было обналичено всего 18 процентов средств, остальной поток в 82 процента пришёлся на безнал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
За три квартала 2022 года в Казахстане с платёжных карт сняли 16 триллионов тенге, это на один триллион тенге больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Рост за год составил 6,9 процента. Объём обналичивания денег на территории РК с использованием платёжных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за пять лет вырос в 2,1 раза, а за десятилетие — сразу в 4,7 раза.
Доля обналичивания от общего оборота средств по платёжным картам шесть лет назад варьировалась в пределах 87–90 процентов, однако уже пять лет назад показатель уменьшился до 82,1 процента, годом ранее — до 23,2 процента, а за январь–сентябрь 2022 года доля составила 18,3 процента.
Значительную часть денег с платёжных карт обналичивают через банкоматы. Так, за январь–сентябрь через терминалы было снято 14,3 триллиона тенге — на 8,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Через POS-терминалы обналичили 1,7 триллиона тенге — на 6,4 процента меньше, чем за январь–сентябрь 2021-го.
В связи с уменьшением доли обналичивания средств количество банкоматов в РК последние три года остаётся на одном уровне — около 12,5 тысячи устройств.
При этом банки РК за последний год значительно сократили количество банкоматов только с функцией выдачи наличных: с 6,8 тысячи до 5,3 тысячи на конец сентября 2022 года. Банкоматов с функцией Cash-In стало больше: 7,2 тысячи устройств — на 25,5 процента больше по сравнению с сентябрём 2021 года. Таких банкоматов в стране уже больше, чем устройств, работающих лишь на выдачу средств.
Среди регионов РК самый большой объём выдачи наличных денег с платёжных карт приходится на Алматы: 3,8 триллиона тенге. Следом идут Астана и Шымкент: 1,9 триллиона и один триллион тенге соответственно. Значительный объём обналиченных средств также пришёлся совокупно на Карагандинскую и Улытаускую области: 1,2 триллиона тенге.
Наибольшие средние чеки одной транзакции по обналичиванию средств также были зафиксированы в Астане и Алматы: 107,6 тысячи и 106,1 тысячи тенге соответственно. Наименьший средний чек в Северо-Казахстанской области: 62,5 тысячи тенге.
-
Trend news
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 7112
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1278
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 46060
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 898
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 17201
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 7555
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1812
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 954
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3464
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2352
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1420
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1324
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4112
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1736
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35192
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19651
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8053
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5027
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2252
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27545
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42658
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2238
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17273
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4934
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9641
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4193
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3306
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3260
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10203
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42425
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3109
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2693
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12417
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3553
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19964
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5031
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3984
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5275
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9473
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7659
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3561
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11307
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3168
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3249
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4073
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35874
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4024
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5344
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3845
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4949
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5123
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45877
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3560
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60051
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15862
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19548
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4626
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4537
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5577
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5740
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7062
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14979
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8284
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91071
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7111
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6629
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15544
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8797
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5506
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5894
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35663
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6697
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7761
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14853
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 14054
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10590
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303280
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 11118
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10396
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27688
-
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 16:17 122
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1144
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1200
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1380
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1233
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1427
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2038
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2163
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2291
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2427
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2137
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2520
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2260
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2423
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2399
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2525
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2726
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2544
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2738
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2938
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2940
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3131
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3633
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3970
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3633
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3855
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3759
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3840
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3857
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3673
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4133
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4360
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4077
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22340
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4411
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4259
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4253
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9334
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5004
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14975
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13111
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13127
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13759
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12651
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17040
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13804
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15235
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16195
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15868
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13426
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13848
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31828
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14879
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17601
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13940
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15159
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15767
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17127
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15214
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17199
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16728
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17969
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17803
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34452
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18282
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19291
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18886
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19762
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19703
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29241
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19205
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26533
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37288
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20962
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28336
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25857
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27475
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23560
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25213
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23586