Оборот наличных денег снизился в Казахстане до 18 процентов

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С начала года в общем карточном обороте было обналичено всего 18 процентов средств, остальной поток в 82 процента пришёлся на безнал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За три квартала 2022 года в Казахстане с платёжных карт сняли 16 триллионов тенге, это на один триллион тенге больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Рост за год составил 6,9 процента. Объём обналичивания денег на территории РК с использованием платёжных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за пять лет вырос в 2,1 раза, а за десятилетие — сразу в 4,7 раза.

Доля обналичивания от общего оборота средств по платёжным картам шесть лет назад варьировалась в пределах 87–90 процентов, однако уже пять лет назад показатель уменьшился до 82,1 процента, годом ранее — до 23,2 процента, а за январь — сентябрь 2022 года доля составила 18,3 процента.

Значительную часть денег с платёжных карт обналичивают через банкоматы. Так, за январь — сентябрь через терминалы были сняты 14,3 триллиона тенге — на 8,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Через POS-терминалы обналичили 1,7 триллиона тенге — на 6,4 процента меньше, чем за январь–сентябрь 2021-го.

В связи с уменьшением доли обналичивания средств количество банкоматов в РК последние три года остаётся на одном уровне — около 12,5 тысячи устройств.

При этом банки РК за последний год значительно сократили количество банкоматов только с функцией выдачи наличных: с 6,8 тысячи до 5,3 тысячи на конец сентября 2022 года. Банкоматов с функцией Cash-In стало больше: 7,2 тысячи устройств — на 25,5 процента больше по сравнению с сентябрём 2021 года. Таких банкоматов в стране уже больше, чем устройств, работающих лишь на выдачу средств.

Среди регионов РК самый большой объём выдачи наличных денег с платёжных карт приходится на Алматы: 3,8 триллиона тенге. Следом идут Астана и Шымкент: 1,9 триллиона и один триллион тенге соответственно. Значительный объём обналиченных средств также пришёлся совокупно на Карагандинскую и Улытаускую области: 1,2 триллиона тенге.

Наибольшие средние чеки одной транзакции по обналичиванию средств также были зафиксированы в Астане и Алматы: 107,6 тысячи и 106,1 тысячи тенге соответственно. Наименьший средний чек в Северо-Казахстанской области: 62,5 тысячи тенге.