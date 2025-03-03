На III конференции Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса в Алматы министр обороны Казахстана, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, обозначил ключевые приоритеты в сфере государственного оборонного заказа и озвучил важные предложения по его улучшению, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из основных вопросов, поднятых на встрече, стало сокращение сроков исполнения контрактов, особенно для сложных и высокотехнологичных заказов. Производители оборонной продукции отметили, что годичный срок контракта не всегда позволяет завершить трудоемкие проекты, ведь выполнение таких заказов часто требует множества поставок комплектующих. Проблемы с логистикой также приводят к нарушению условий соглашений.

В ответ министр предложил расширить сроки контрактов до трех лет. Однако он подчеркнул, что для успешной реализации этих изменений необходимо объединение усилий Министерства обороны и Ассоциации предприятий ОПК, а также выявление случаев лжепредпринимательства, скрытого импорта и необоснованного завышения цен.

"Сегодня в оборонной промышленности Казахстана работает 124 компании, но не все из них являются реальными производителями. Часть из них ориентирована исключительно на получение средств по гособоронзаказу, не создавая продукции", — отметил Жаксылыков. Для решения этой проблемы министр предложил создать специальную комиссию, в которую войдут представители Минобороны, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и НПП "Атамекен". Она займется проверкой предприятий, которые позиционируются как производители военной продукции.

Министр также затронул вопрос локализации производства, заявив, что даже если технологии закупаются за рубежом, их дальнейшая адаптация и производство должны происходить в Казахстане.

Другим важным шагом, по словам Жаксылыкова, должно стать создание кластера на базе Семипалатинского танкоремонтного завода. Этот кластер будет не только производить бронетехнику, но и заниматься ремонтом вооружений, артиллерийских систем и силовых установок. "Все это необходимо делать в рамках единой оборонной стратегии", — подчеркнул министр.

Итогом конференции стало решение создать совместную комиссию, которая будет разрабатывать стратегическую платформу для развития отечественной оборонной отрасли. Министр обороны уверил участников конференции, что все поднятые вопросы будут решаться в рамках создаваемой рабочей группы с участием представителей Минобороны и Ассоциации предприятий ОПК.

Напомним, что с принятием Указа Президента 13 февраля 2025 года задачи формирования государственного оборонного заказа были переданы в ведение Министерства обороны Казахстана.