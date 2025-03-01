В Семее на улице Щорса произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: пострадали люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 2114, который двигался в встречном направлении. В результате аварии есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работает экипаж батальона патрульной полиции", — говорится в сообщении.