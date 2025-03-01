Обогнал по встречке: жуткое ДТП произошло в Семее
В результате лобового столкновения Audi и ВАЗ 2114 пострадали люди.
Сегодня, 18:29
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Сегодня, 18:29Сегодня, 18:29
174Фото: ДП области Абай
В Семее на улице Щорса произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: пострадали люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 2114, который двигался в встречном направлении. В результате аварии есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работает экипаж батальона патрульной полиции", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.