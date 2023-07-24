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  • Обнял маму спустя 25 лет: в колонии для пожизненно осужденных впервые прошло длительное свидание
polisia.kz Сегодня, 10:40
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Сегодня, 10:40
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Фото: polisia.kz

Обнял маму спустя 25 лет: в колонии для пожизненно осужденных впервые прошло длительное свидание

Первое длительное свидание прошло в стенах “Черного беркута”, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Благодаря новшеству, первый осужденный, приговоренный к пожизненному лишению свободы смог обнять маму спустя 25 лет. В связи с изменениями в уголовно-исполнительном кодексе РК с 17 марта 2023 года в учреждении чрезвычайной безопасности для содержания ПЛС (пожизненно лишенные свободы) добавили пункт “длительные свидания”.

Для этого была оборудована специальная комната. 

Возможность увидеться со своими близкими предоставилась осужденному Х. Он встретился с матерью и братом, которых не видел лично почти 25 лет. Стоит отметить, что ранее все свидания с осужденными проходили строго при наличии решетки и в наручниках.

"Данное нововведение способствует укреплению социальных и семейных связей. Благодаря этому осужденные не теряют контакт с близкими. Осужденный Х. в учреждение №39 прибыл в 2004 году. Он отбывает наказание за создание преступной группировки", - рассказали в МВД.

К слову, он был в числе первых осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы.


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Сегодня, 10:40
70
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