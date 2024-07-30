Обновлённую справку об отсутствии судимости могут получить казахстанцы через eGov Mobile

Казахстанцы могут получать справку об отсутствии судимости на своих детей через мобильное приложение eGov Mobile. Услуга доступна для родителей и законных представителей несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальные информационные технологии.

Пользователи могут выбрать формат справки: в электронном виде или в бумажном с апостилем. Если вы выбираете справку с апостилем, нужно указать адрес филиала Государственной корпорации и оплатить госпошлину.

Справка о наличии либо отсутствии судимости необходима для предъявления по месту требования, оформления визы при выезде за границу, получения вида на жительство, приёма в гражданство РК, восстановления либо выхода из него.

Чтобы получить услугу, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и перейдите в раздел "Трудоустройство и занятость".

2. Выберите "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости" и заполните необходимые поля.

3. Подпишите заявку с помощью Face ID/Touch ID.

Результат можно проверить в истории Личного кабинета. Срок оказания услуги составляет 10 минут, а при необходимости дополнительной проверки — до пяти рабочих дней.