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  • Обновлён реестр платёжных систем и значимых поставщиков платёжных услуг в Казахстане
inform.kz Сегодня, 18:49
248
Сегодня, 18:49
248
Фото: inform.kz

Обновлён реестр платёжных систем и значимых поставщиков платёжных услуг в Казахстане

Нацбанк опубликовал обновлённый Реестр платежных систем. Он содержит информацию о 19 системах, функционирующих на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

К значимым платёжным системам по итогам 2022 года отнесены:

  • система межбанковского клиринга, посредством которой проводится более 44,2 процента розничных платежей в национальной валюте (за исключением платежных карточек);
  • карточная платежная система VISA;
  • система международных денежных переводов "Золотая корона", через которую осуществляются переводы физических лиц по Казахстану, за рубеж и из-за рубежа.

Остальные 15 систем, включая Mastercard, отнесены к иным платёжным системам.

По результатам проведённого анализа изменился субъектный состав значимых поставщиков платёжных услуг.

По итогам 2022 года АО "Народный Банк Казахстана", АО "Kaspi Bank" и АО "Ситибанк Казахстан" сохранили свои статусы значимых поставщиков платёжных услуг.

  • АО "Kaspi Bank" - по выпуску платёжных карточек и обработке операций с использованием карточек, по осуществлению платежей через электронные терминалы и системы удалённого доступа;
  • АО "Ситибанк Казахстан" - по осуществлению платежей и переводов через корреспондентские счета, открытые между банками;
  • АО "Народный Банк Казахстана" - по выпуску и погашению электронных денег, по переводу через системы денежных переводов и по осуществлению платежей и переводов через корреспондентские счета, открытые между банками.

ТОО "QIWI Kazakhstan" получило статус значимого поставщика, предоставляющего платёжные услуги по обработке операций, осуществленных с использованием электронных денег .

Реестр значимых поставщиков платёжных услуг опубликован на официальном интернет-ресурсе Национального банка.

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Сегодня, 18:49
248
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