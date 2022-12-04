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t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi Сегодня, 13:04
39
Сегодня, 13:04
39
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Обновлены музыкальные инструменты двух ведущих оркестров Казахстана

В честь предстоящего 90-летия казахского национального оркестра имени Курмангазы и 40-летия казахского государственного академического фольклорно-этнографического оркестра национальных инструментов имени Н.Тлендиева каждому коллективу подарены по 20 домбр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

"В этом году мы провели большое количество встреч с творческими коллективами. И один из главных вопросов, который поднимался в ходе открытого диалога, необходимость обновления и закуп новых музыкальных инструментов. Эту работы мы сейчас ведем, в том числе и с привлечением спонсорских средств. Поэтому мы попросили мастера Жолаушы Турдыгулова изготовить для вас сорок домбр и сегодня вручаем их вам. Выражаю благодарность всем, кто помог реализовать данный проект", — подчеркнул Даурен Абаев.

Необходимо отметить, что домбры были куплены за личные средства предпринимателя и мецената Тимура Турлова.

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#культура #музыкальные инструменты
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:04
39
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