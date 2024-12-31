В Павлодаре обновили Центр оперативного управления. Старое оборудование ЦОУ эксплуатировалось более 17 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Пять устаревших ТВ-панелей подлежали замене из-за технического износа и частого выхода из строя. Также отсутствовали: единая платформа мониторинга 117 камер от разных производителей, полноценная система отображения данных, не была предусмотрена система видеоконференцсвязи, отсутствовала подсистема коллективной работы с оперативной информацией при принятии решений.

По поручению главы региона Асаина Байханова в этом году проведена комплексная модернизация Центра оперативного управления департамента полиции Павлодарской области в целях создания единой архитектуры ЦОУ "центр-область-город-район" и повышения уровня общественной безопасности и правопорядка.

Модернизированная система ЦОУ является уникальным технологическим комплексом. В обновлённом ЦОУ установлен новейший LED экран размером 9,6 x 3,6 метра с современной автоматизированной системой удалённого рабочего места. Кроме этого, приобретены 117 новых камер, а старые смонтированы на других участках в городе, тем самым количество камер ЦОУ увеличено в два раза. Сюда же подключены 5 622 камеры системы Smart city, в онлайн режиме выведена карта патрулей.

Заработала единая платформа управления и мониторинга. Камеры в автоматическом режиме вращаются на 360 градусов, при необходимости могут приближать или отдалять те или иные детали.

Все дежурные части автоматизированы, произведена коммутационная интеграция с другими помещениями. Появилась в обновленном центре и подсистема видеоконференцсвязи с функцией автонаведения для связи с остальными помещениями ЦОУ, районными и городскими отделениями полиции.

Компьютерная система позволяет старшим инспекторам-дежурным смены вести наблюдение за исполнением мер, принятых по всем поступившим в центр сообщениям, корректировать решения дежурных и оказывать им помощь в сложных обстоятельствах.

За 2024 год сотрудниками ЦОУ раскрыто 210 уголовных правонарушений и пресечено более восьми тысяч административных правонарушений.