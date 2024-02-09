Обновленный кабмин сфокусируется на поддержке среднего и крупного бизнеса - экономист

Уходящая неделя в Казахстане была насыщена событиями в политической сфере. Президент принял решение об отставке правительства и сформировал новый кабинет министров. На расширенном заседании правительству были даны поручения президента. Кроме того, вызывает интерес назначение Олжаса Бектенова на пост главы кабмина, так как он имеет опыт работы в Антикоррупционной службе, передает BaigeNews.kz.

"Судя по всему, финансово-бюджетная дисциплина является основной задачей правительства на данном этапе. Кандидатура Бектенова была предложена партией Аманат, согласована с другими партиями, президент принял это назначение. Как видим, политические процедуры изменились в стране. Очевидно, Аманат считает финансовую бюджетную дисциплину ключевой проблемой и поэтому предложила кандидата с управленческо-силовым опытом, позволяющим применять необходимую дисциплину", - считает Айдархан Кусаинов.

Спикер утверждает, что новый кабмин будет определять объемы финансирования, субсидирования и поддержки бизнеса, особенно после того, как вице-премьером – министром экономики назначен человек с опытом работы в институтах поддержки бизнеса. Это свидетельствует о возможности расширения господдержки бизнеса в экономической политике нового правительства.

Что касается непосредственно расширенного заседания с участием президента, в принципе новым было то, что возможно остановили повышение НДС для бизнеса.

"Вторым моментом является расширенное субсидирование и финансирование экономики. До этого правительство было осторожнее в отношении этого вопроса и даже начало озвучивать, что субсидии необходимо уменьшать и переходить к гарантированию финансирования. Но на заседании было сказано, что субсидии будут наращиваться, особенно в сельском хозяйстве. Также прозвучало активное использование средств ЕНПФ, что немного удивило, так как ранее было много обсуждений об использовании данных средств. Третьим моментом является изменение приоритетов в поддержке малого и микробизнеса. На заседании прозвучало, что необходимо сосредоточиться на поддержке среднего бизнеса, при этом не было упоминаний о микро и самозанятых. Кажется, что приоритеты изменились в пользу среднего и крупного бизнеса", - резюмировал Айдархан Кусаинов.

В свою очередь, комментируя назначение Олжаса Бектенова, финансист Расул Рысмамбетов считает, что он показал себя хорошо в администрации президента. Он успешно работал над исполнительной дисциплиной и кадровой работой. Таким образом, Токаев и Бектенов смогли реформировать администрацию президента, передав власть правительству. Функции администрации президента стали меньше.

"Теперь, что касается назначения Бектенова в Правительство, я считаю, что он – человек, придерживающийся дисциплины. Сейчас особенно важно безоговорочно выполнять указания президента. Наиболее вероятным фактором является разработка новой экономической программы, которая позволит запустить экономику. Для этого необходима полная синхронизация работы всех министерств и акиматов. Я думаю, что Бектенов сможет обеспечить дисциплину в правительстве и не только среди министров, но и по всей вертикали власти", - отмечает эксперт.

Что касается изменений в составе правительства, то по мнению Расула Рысмамбетова, за последние 20 лет в Казахстане были разработаны хорошие планы, но их исполнение всегда страдало. Бектенов, вероятно, будет работать над сменой правительства и проводить реорганизацию на всех уровнях власти. Целью будет повышение исполнительской дисциплины и корпоративной культуры в правительстве, включая Кабмин, все министерства, госкомитеты, акиматы, квазисектор. Для этого потребуется строгая дисциплина.

"Новая команда будет делать упор на финансовую бюджетную дисциплину и, скорее всего, осуществлять реформы экономики с целью создания более понятных месседжей для людей. Политические деятели, такие как президент, премьер-министр, правительство и акимы, работают для блага Казахстана и его граждан, поэтому важно сопровождать их действия понятными сигналами. Необходимо будет объяснять, что и почему сделано определенное действие и какие ожидаются результаты. Ожидаю также большей прозрачности принятия решений и активное информационное сопровождение", - продолжает спикер.

По его словам, одной из задач нового кабмина будет удержание инфляции на уровне ниже 10%, что уже будет считаться хорошим результатом. Важно не упустить момент низкой инфляции и начать перевооружение экономики для обеспечения ее роста.

Президент уже упомянул о других важных мерах, например, о необходимости активного увеличения финансирования сельского хозяйства. Также будет проводиться реформа квазигосударственного сектора и либерализация экономики. Президент высказался о необходимости либерализации экономики, но еще не было объявлено, какие сектора именно будут переданы в частный сектор. Новая команда будет изучать этот вопрос и решать, какие секторы могут быть отданы в частные руки, считает финансист.