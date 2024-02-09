Обновленный кабмин сфокусируется на поддержке среднего и крупного бизнеса - экономист
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Уходящая неделя в Казахстане была насыщена событиями в политической сфере. Президент принял решение об отставке правительства и сформировал новый кабинет министров. На расширенном заседании правительству были даны поручения президента. Кроме того, вызывает интерес назначение Олжаса Бектенова на пост главы кабмина, так как он имеет опыт работы в Антикоррупционной службе, передает BaigeNews.kz.
"Судя по всему, финансово-бюджетная дисциплина является основной задачей правительства на данном этапе. Кандидатура Бектенова была предложена партией Аманат, согласована с другими партиями, президент принял это назначение. Как видим, политические процедуры изменились в стране. Очевидно, Аманат считает финансовую бюджетную дисциплину ключевой проблемой и поэтому предложила кандидата с управленческо-силовым опытом, позволяющим применять необходимую дисциплину", - считает Айдархан Кусаинов.
Спикер утверждает, что новый кабмин будет определять объемы финансирования, субсидирования и поддержки бизнеса, особенно после того, как вице-премьером – министром экономики назначен человек с опытом работы в институтах поддержки бизнеса. Это свидетельствует о возможности расширения господдержки бизнеса в экономической политике нового правительства.
Что касается непосредственно расширенного заседания с участием президента, в принципе новым было то, что возможно остановили повышение НДС для бизнеса.
"Вторым моментом является расширенное субсидирование и финансирование экономики. До этого правительство было осторожнее в отношении этого вопроса и даже начало озвучивать, что субсидии необходимо уменьшать и переходить к гарантированию финансирования. Но на заседании было сказано, что субсидии будут наращиваться, особенно в сельском хозяйстве. Также прозвучало активное использование средств ЕНПФ, что немного удивило, так как ранее было много обсуждений об использовании данных средств. Третьим моментом является изменение приоритетов в поддержке малого и микробизнеса. На заседании прозвучало, что необходимо сосредоточиться на поддержке среднего бизнеса, при этом не было упоминаний о микро и самозанятых. Кажется, что приоритеты изменились в пользу среднего и крупного бизнеса", - резюмировал Айдархан Кусаинов.
В свою очередь, комментируя назначение Олжаса Бектенова, финансист Расул Рысмамбетов считает, что он показал себя хорошо в администрации президента. Он успешно работал над исполнительной дисциплиной и кадровой работой. Таким образом, Токаев и Бектенов смогли реформировать администрацию президента, передав власть правительству. Функции администрации президента стали меньше.
"Теперь, что касается назначения Бектенова в Правительство, я считаю, что он – человек, придерживающийся дисциплины. Сейчас особенно важно безоговорочно выполнять указания президента. Наиболее вероятным фактором является разработка новой экономической программы, которая позволит запустить экономику. Для этого необходима полная синхронизация работы всех министерств и акиматов. Я думаю, что Бектенов сможет обеспечить дисциплину в правительстве и не только среди министров, но и по всей вертикали власти", - отмечает эксперт.
Что касается изменений в составе правительства, то по мнению Расула Рысмамбетова, за последние 20 лет в Казахстане были разработаны хорошие планы, но их исполнение всегда страдало. Бектенов, вероятно, будет работать над сменой правительства и проводить реорганизацию на всех уровнях власти. Целью будет повышение исполнительской дисциплины и корпоративной культуры в правительстве, включая Кабмин, все министерства, госкомитеты, акиматы, квазисектор. Для этого потребуется строгая дисциплина.
"Новая команда будет делать упор на финансовую бюджетную дисциплину и, скорее всего, осуществлять реформы экономики с целью создания более понятных месседжей для людей. Политические деятели, такие как президент, премьер-министр, правительство и акимы, работают для блага Казахстана и его граждан, поэтому важно сопровождать их действия понятными сигналами. Необходимо будет объяснять, что и почему сделано определенное действие и какие ожидаются результаты. Ожидаю также большей прозрачности принятия решений и активное информационное сопровождение", - продолжает спикер.
По его словам, одной из задач нового кабмина будет удержание инфляции на уровне ниже 10%, что уже будет считаться хорошим результатом. Важно не упустить момент низкой инфляции и начать перевооружение экономики для обеспечения ее роста.
Президент уже упомянул о других важных мерах, например, о необходимости активного увеличения финансирования сельского хозяйства. Также будет проводиться реформа квазигосударственного сектора и либерализация экономики. Президент высказался о необходимости либерализации экономики, но еще не было объявлено, какие сектора именно будут переданы в частный сектор. Новая команда будет изучать этот вопрос и решать, какие секторы могут быть отданы в частные руки, считает финансист.
"Важнейшим аспектом, который я не услышал, но который, на мой взгляд, президент имеет в виду, является привлечение частных инвестиций. Он говорит именно о частных инвестициях, а не о иностранных, потому что в стране уже сформировался мощный региональный средний класс, который может осуществлять проекты на местах. В настоящее время самое главное для нас - это улучшение качества жизни в регионах, забота о людях, простые вещи, такие как медицина, образование, безопасность и продукты питания. Поэтому важным является достижение этих целей. Кроме того, я думаю, что, если будут происходить какие-либо изменения, новое правительство должно будет осуществить их достаточно быстро, так как времени будет немного. По моему мнению, у нас есть всего пара лет до следующего повышения процентных ставок. Конечно, стоит помнить, что внешние экономические условия пока что неплохие для нас, но, если они начнут ухудшаться, нам будет сложнее. Поэтому год 2024 – это год активных действий", - резюмировал Расул Рысмамбетов.
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