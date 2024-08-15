Обновленные образовательные программы введут в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал об особенностях организации учебного процесса в предстоящем учебном году, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В связи с принятием нового государственного стандарта обязательного образования с 2026 года планируется ввести обновленные образовательные программы. В целях повышения качества образования рассматривается возможность внедрения инновационных методов преподавания отдельных предметов в сельских опорных и малых коллективных школах. Будут созданы образовательные округа, а также приняты меры адресной поддержки школ с низкими показателями", - сказал на августовском форуме в Астане Гани Бейсембаев.

С нового учебного года, по его словам, в рамках проекта "Цифровой учитель" будет активизирована работа со учениками из малообеспеченных семей.