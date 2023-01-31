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  • Обновлен состав Комиссии по правам человека при президенте РК
elorda.info Сегодня, 10:17
236
Сегодня, 10:17
236
Фото: elorda.info

Обновлен состав Комиссии по правам человека при президенте РК

Обновлен состав Комиссии по правам человека при президенте республики. Об этом передаёт BaigeNews.kz.

В него вошли:
• Алауханов Есберген Оразулы — главный редактор международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию),
• Бейсембаев Гани Бектаевич — министр просвещения РК,
• Ескараев Азамат Несипбаевич — министр юстиции РК,
• Ластаев Артур Ермекович — уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию),
• Нурбек Саясат — министр науки и высшего образования РК,
• Оралов Асхат Раздыкович — министр культуры и спорта РК,
• Хасанова Шахноза Кулабдулаевна — директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию);

Из состава выведены: Абаев Д.А., Азимова Э.А., Меркель И.Д., Мусин К.С., Онгарбаева Е.А.

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#комиссия #состав
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:17
236
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