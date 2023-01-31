Обновлен состав Комиссии по правам человека при президенте РК

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Обновлен состав Комиссии по правам человека при президенте республики. Об этом передаёт BaigeNews.kz.



В него вошли:

• Алауханов Есберген Оразулы — главный редактор международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию),

• Бейсембаев Гани Бектаевич — министр просвещения РК,

• Ескараев Азамат Несипбаевич — министр юстиции РК,

• Ластаев Артур Ермекович — уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию),

• Нурбек Саясат — министр науки и высшего образования РК,

• Оралов Асхат Раздыкович — министр культуры и спорта РК,

• Хасанова Шахноза Кулабдулаевна — директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию);



Из состава выведены: Абаев Д.А., Азимова Э.А., Меркель И.Д., Мусин К.С., Онгарбаева Е.А.



