Обновились правила прикрепления к поликлиникам в Казахстане — что нужно знать
В Казахстане утвердили новые правила прикрепления к медорганизациям.
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Министерство здравоохранения Казахстана утвердило новые правила прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Соответствующий приказ №44 подписан 12 мая 2025 года и направлен на повышение доступности медуслуг для населения, передаёт BaigeNews.kz.
Главное нововведение — граждане теперь могут получать услуги ПМСП (включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний) по месту фактического нахождения, независимо от прописки. Это особенно важно для временно проживающих в других регионах — студентов, работников, беременных женщин и семей с детьми.
"Новые правила учитывают индивидуальные обстоятельства пациентов и расширяют возможности свободного выбора медицинской организации", — отметили в Минздраве.
Ключевые изменения:
- Прикрепление по ИИН — для доступа к услугам в рамках ГОБМП и ОСМС.
- Только одна организация ПМСП на одного гражданина.
- Студенты и учащиеся медресе от 18 лет могут прикрепляться к ПМСП в пределах своего района — по шаговой доступности.
- Беременные женщины прикрепляются по месту проживания — для более удобного доступа к медпомощи.
- Дети до 5 лет — прикрепляются по месту проживания, не позднее 3 дней после выписки из роддома.
- Дети 6–14 лет и лица под опекой — прикрепляются по месту прикрепления законных представителей или по заявлению опекуна.
Министерство подчеркивает, что эти меры позволят упростить доступ к медицинским услугам и усилят охват населения на уровне первичной помощи.
Ранее мы писали о том, кто защищает права пациентов в поликлинике и куда можно пожаловаться.
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