Министерство здравоохранения Казахстана утвердило новые правила прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Соответствующий приказ №44 подписан 12 мая 2025 года и направлен на повышение доступности медуслуг для населения, передаёт BaigeNews.kz.

Главное нововведение — граждане теперь могут получать услуги ПМСП (включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний) по месту фактического нахождения, независимо от прописки. Это особенно важно для временно проживающих в других регионах — студентов, работников, беременных женщин и семей с детьми.

"Новые правила учитывают индивидуальные обстоятельства пациентов и расширяют возможности свободного выбора медицинской организации", — отметили в Минздраве.

Ключевые изменения:

Прикрепление по ИИН — для доступа к услугам в рамках ГОБМП и ОСМС.

Только одна организация ПМСП на одного гражданина.

Студенты и учащиеся медресе от 18 лет могут прикрепляться к ПМСП в пределах своего района — по шаговой доступности.

Беременные женщины прикрепляются по месту проживания — для более удобного доступа к медпомощи.

Дети до 5 лет — прикрепляются по месту проживания, не позднее 3 дней после выписки из роддома.

Дети 6–14 лет и лица под опекой — прикрепляются по месту прикрепления законных представителей или по заявлению опекуна.

Министерство подчеркивает, что эти меры позволят упростить доступ к медицинским услугам и усилят охват населения на уровне первичной помощи.

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