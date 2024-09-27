Обнаружены обломки пропавшего вертолета в России
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
128Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обнаружен пропавший под Архангельском вертолет Robinson 44, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Никто из находившихся на борту не выжил, сообщает пресс-служба регионального Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты.
Воздушное судно рухнуло в пяти километрах от деревни Бычье. На месте крушения найдены тела двух погибших. Решается вопрос об их транспортировке.
Вертолет, совершая несогласованный полет, направлялся в поселок Карандашевская Приморского округа. Вскоре он перестал выходить на связь и в указанное время не прибыл на место. На вертолете, по предварительным данным, летел местный депутат Сергей Сметанин.
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