  • 3 Августа, 06:33
  • BAIGENEWS

Обнаружено тело мальчика, утонувшего в Иртыше в Усть-Каменогорске

Сегодня, 06:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
департамент полиции ВКО Сегодня, 06:11
Сегодня, 06:11
77
Фото: департамент полиции ВКО

Тело ранее пропавшего 7-летнего мальчика обнаружено 2 августа в реке неподалеку от села Барашки Шемонаихинского района ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Мальчик пропал 23 июля. Его одежду и обувь нашли на побережье Иртыша в парке "Самал" города Усть-Каменогорска.

"В настоящее время проводятся следственные действия. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким мальчика", — сообщили в ДП ВКО.

Самое читаемое

Наверх