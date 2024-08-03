Обнаружено тело мальчика, утонувшего в Иртыше в Усть-Каменогорске
Сегодня, 06:11
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Сегодня, 06:11Сегодня, 06:11
77Фото: департамент полиции ВКО
Тело ранее пропавшего 7-летнего мальчика обнаружено 2 августа в реке неподалеку от села Барашки Шемонаихинского района ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Мальчик пропал 23 июля. Его одежду и обувь нашли на побережье Иртыша в парке "Самал" города Усть-Каменогорска.
"В настоящее время проводятся следственные действия. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким мальчика", — сообщили в ДП ВКО.