Обнаруженную в лесопосадке многодетную семью выдворят из Казахстана

Двух иностранцев вместе с шестью детьми, которых обнаружили в мае 2024 года в лесопосадке в Павлодарской области, выдворят из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

Такое решение принял городской суд Павлодара.

Найденные в лесопосадке мужчина, женщина и их шестеро детей с мая оставались на территории Казахстана. При этом отец детей – гражданин России, а мать – из Украины. Оба прибыли в Казахстан в 2016 году с нарушением миграционного законодательства.

"Гражданин России, который прибыл в Казахстан 20 июня 2016 года, временно зарегистрировался сроком до 17 сентября 2016 года. Однако по окончанию указанного срока пребывания территорию Казахстана не покинул, тем самым совершив административное правонарушение", – сообщили в суде.

Гражданка Украины также приехала в Казахстан 20 июня 2016 года на месяц и аналогично страну вовремя не покинула.

Оба уклонились от выезда из РК в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, и совершили данное административное нарушение повторно в течение года, пояснили в суде.

Суд назначил отцу арест на трое суток и выдворение из Казахстана, а матери – только выдворение.