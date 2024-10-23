Обнаруженную в лесопосадке многодетную семью выдворят из Казахстана
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Двух иностранцев вместе с шестью детьми, которых обнаружили в мае 2024 года в лесопосадке в Павлодарской области, выдворят из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.
Такое решение принял городской суд Павлодара.
Найденные в лесопосадке мужчина, женщина и их шестеро детей с мая оставались на территории Казахстана. При этом отец детей – гражданин России, а мать – из Украины. Оба прибыли в Казахстан в 2016 году с нарушением миграционного законодательства.
"Гражданин России, который прибыл в Казахстан 20 июня 2016 года, временно зарегистрировался сроком до 17 сентября 2016 года. Однако по окончанию указанного срока пребывания территорию Казахстана не покинул, тем самым совершив административное правонарушение", – сообщили в суде.
Гражданка Украины также приехала в Казахстан 20 июня 2016 года на месяц и аналогично страну вовремя не покинула.
Оба уклонились от выезда из РК в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, и совершили данное административное нарушение повторно в течение года, пояснили в суде.
Суд назначил отцу арест на трое суток и выдворение из Казахстана, а матери – только выдворение.
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