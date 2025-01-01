Обнародованы эксклюзивные кадры из Акорды
Короткий ролик опубликовал телерадиокомплекс президента РК.
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
93Фото: скриншот видео
Обнародованы эксклюзивные видеокадры из резиденции президента Казахстана Акорды, передаёт BaigeNews.kz.
Короткий ролик опубликовал телерадиокомплекс президента РК, добавив к нему короткое описание: "Путешествие по залам резиденции президента, от торжественных приемов до уютного Зимнего сада. Уникальная архитектура и история в одном видео".
Видео: ТРК президента РК
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