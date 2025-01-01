С новым годом
  • 1 Января, 08:28
  • BAIGENEWS

Обнародованы эксклюзивные кадры из Акорды

Короткий ролик опубликовал телерадиокомплекс президента РК.

Сегодня, 07:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
93
Фото: скриншот видео

Обнародованы эксклюзивные видеокадры из резиденции президента Казахстана Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

Короткий ролик опубликовал телерадиокомплекс президента РК, добавив к нему короткое описание: "Путешествие по залам резиденции президента, от торжественных приемов до уютного Зимнего сада. Уникальная архитектура и история в одном видео".

 

Видео: ТРК президента РК

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх