Обнародованы эксклюзивные видеокадры из резиденции президента Казахстана Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

Короткий ролик опубликовал телерадиокомплекс президента РК, добавив к нему короткое описание: "Путешествие по залам резиденции президента, от торжественных приемов до уютного Зимнего сада. Уникальная архитектура и история в одном видео".