Обнародовано видео задержания в Украине мошенников, которые звонили казахстанцам

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Национальная полиция Украины обнародовала видео спецоперации в городе Днепр по ликвидации call-центра, откуда мошенники совершали телефонные звонки казахстанцам с подменных номеров, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что спецоперация прошла в конце декабря и стала результатом совместных оперативных мероприятий сотрудников Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллег из Национальной полиции Украины.

Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами.

"Они звонили гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты", - сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

В ведомстве уточнили, что организаторы преступной группы поощряли операторов Сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путём. Также

По словам спикера, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них похищенные деньги обналичивались за определённый процент.

Задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.

Расследование продолжается.