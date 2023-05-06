Обнародовано видео допроса Трампа по обвинению в изнасиловании

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Суд США впервые обнародовал видеозапись заявления экс-президента Дональда Трампа в контексте судебного разбирательства по делу об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На видео, записанном 19 октября 2022 года, Трамп отвергает обвинения и называет истицу журналистку Джин Кэролл "обманщицей" и "больной". Политик также сообщает, что женщина не в его вкусе и он ее даже не знал.

По словам Кэрролл, Трамп изнасиловал ее более 20 лет назад в примерочной магазина в центре Нью-Йорка.

Впервые Кэролл сообщила об этом в мемуарах, опубликованных в 2019 году. Когда история получила огласку, Трамп отверг все обвинения.

Дональд Трамп утверждал, что она сфабриковала заявление об изнасиловании, чтобы повысить продажи своей книги

В ноябре прошлого года американка предъявила иск бывшему президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования.

В минувший четверг Трамп назвал иск Джин Кэрролл "политической атакой". Об этом он заявил журналистам во время поездки в принадлежащий ему гольф-клуб на западном побережье Ирландии.

Между тем, ранее судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования.

В ноябре 2024 года в США должны состояться президентские выборы. Трамп заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост еще в ноябре 2022 года.