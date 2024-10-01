Обмен электронными документами обсудили на заседании Евразийского межправительственного совета
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване, а также обсудил цифровую повестку Союза с главами правительств стран-участниц ЕАЭС на полях третьего Евразийского экономического форума "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод", передаёт BaigeNews.kz.
В пленарном заседании Евразийского экономического форума, где обсуждены перспективы цифровизации экономических процессов, приняли участие главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также первый вице-президент Ирана.
Премьер-министр отметил, что главой государства Касым-Жомартом Токаевым уделяется особое внимание развитию цифровизации в рамках ЕАЭС. На форуме казахстанской стороной отмечена необходимость полноценной реализации интегрированной информационной системы Союза, которая позволит обеспечить межгосударственный обмен данными и электронными документами между странами-участницами.
На заседании ЕМПС в узком и расширенном составах рассмотрены совместные меры дальнейшего укрепления взаимодействия в сферах торговли, транспорта и логистики, АПК.
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