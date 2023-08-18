  • 18 Августа, 07:01
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Обматерившая Рыбакину чемпионка "Ролан Гаррос" наорала на тренера Елены

Сегодня, 06:28
АВТОР
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Sports.kz Сегодня, 06:28
Сегодня, 06:28
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Фото: Sports.kz

Эмоциональным по накалу получился матч казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (4-е место в рейтинге WTA) и латвийки Елены Остапенко (20-е место) во втором круге турнира в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В решающем третьем сете при счете 4:3 в пользу казахстанки Остапенко выиграла очко, после чего издала громкий крик и вслед за ним посмотрела на тренера Рыбакиной Стефано Вукова. Видео эмоционального момента с участием чемпионки "Ролан Гаррос" 2017 года можно посмотреть ниже.

В итоге матч закончился победой теннисистки из Казахстана — 6:7, 6:2, 6:4. 

Добавим, что в их предыдущем матче Остапенко оскорбила Рыбакину прямо на корте.

 

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