Обматерившая Рыбакину чемпионка "Ролан Гаррос" наорала на тренера Елены
Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28Сегодня, 06:28
151Фото: Sports.kz
Эмоциональным по накалу получился матч казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (4-е место в рейтинге WTA) и латвийки Елены Остапенко (20-е место) во втором круге турнира в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В решающем третьем сете при счете 4:3 в пользу казахстанки Остапенко выиграла очко, после чего издала громкий крик и вслед за ним посмотрела на тренера Рыбакиной Стефано Вукова. Видео эмоционального момента с участием чемпионки "Ролан Гаррос" 2017 года можно посмотреть ниже.
В итоге матч закончился победой теннисистки из Казахстана — 6:7, 6:2, 6:4.
Добавим, что в их предыдущем матче Остапенко оскорбила Рыбакину прямо на корте.
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