Казахстанские полицейские совместно со своими коллегами из СНГ продолжают разыскивать и задерживать преступников, сбежавших от правосудия за границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Накануне в Москве задержали 28-летнего казахстанца, который обманывал людей в Алматы. С апреля по октябрь прошлого года мужчина брал у местных жителей дорогостоящие смартфоны на продажу, а затем исчезал. Таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге. В российском городе Люберцы сотрудники полиции Шымкента вместе с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана. В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента. Сумма причиненного ей ущерба составила 14 тысяч долларов", — рассказали в МВД.

По данным ведомства, с начала 2025 года за пределами Казахстана правоохранителям удалось поймать 11 преступников. На территории нашей страны для компетентных органов других стран разыскали 44 преступника.