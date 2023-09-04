Обманувшего шымкентцев на 26 тысяч долларов мужчину задержали в Узбекистане

Мошенника, скрывавшегося от правосудия в течение семи лет, задержали шымкентские полицейские в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В 2015 году в полицию обратилась женщина, невольно ставшая посредником в крупной афёре. Мошенник обещал устроить на работу в медучреждения 30 человек, собрал у них 26 400 долларов и скрылся с деньгами.

Оперативники проверили все возможные адреса, где он мог находиться. Опросили порядка 60 человек - родственников, соседей. Но принятые меры не дали результатов.

Спустя семь лет мужчину нашли в Узбекистане и депортировали в Шымкент.

Решением суда 49-летнего мошенника приговорили к 4,5 года лишения свободы.