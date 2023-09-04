Обманувшего шымкентцев на 26 тысяч долларов мужчину задержали в Узбекистане
Сегодня, 18:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
118Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Мошенника, скрывавшегося от правосудия в течение семи лет, задержали шымкентские полицейские в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
В 2015 году в полицию обратилась женщина, невольно ставшая посредником в крупной афёре. Мошенник обещал устроить на работу в медучреждения 30 человек, собрал у них 26 400 долларов и скрылся с деньгами.
Оперативники проверили все возможные адреса, где он мог находиться. Опросили порядка 60 человек - родственников, соседей. Но принятые меры не дали результатов.
Спустя семь лет мужчину нашли в Узбекистане и депортировали в Шымкент.
Решением суда 49-летнего мошенника приговорили к 4,5 года лишения свободы.
Самое читаемое
- Застолье в колонии: на скандальное фото Серика Кудебаева отреагировали в КУИС
- Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе
- Ветер, дождь и мокрый снег: о погоде в Казахстане на понедельник рассказали синоптики
- Спутниковый интернет появится в казахстанских поездах
- Неурожай лука ожидают в Жамбылской области