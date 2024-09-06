Обманувшего астанчанку иностранца задержали в Баку

Иностранца, разыскиваемого за мошенничество полицией Астаны, задержали в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлен находящийся в международном розыске уголовный преступник — 29-летний гражданин Азербайджана. Обвиняемый в феврале 2022 года обманул жительницу Астаны, незаконно завладев её деньгами в размере 5 миллионов 250 тысяч тенге. Злоупотребляя доверием, он, представившись сотрудником банка, под предлогом защиты банковских счетов от действий злоумышленников, присвоил денежные средства", - сообщили в полиции.