Обманувшего астанчанку иностранца задержали в Баку
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
125Фото: baigenews.kz
Иностранца, разыскиваемого за мошенничество полицией Астаны, задержали в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Установлен находящийся в международном розыске уголовный преступник — 29-летний гражданин Азербайджана. Обвиняемый в феврале 2022 года обманул жительницу Астаны, незаконно завладев её деньгами в размере 5 миллионов 250 тысяч тенге. Злоупотребляя доверием, он, представившись сотрудником банка, под предлогом защиты банковских счетов от действий злоумышленников, присвоил денежные средства", - сообщили в полиции.
Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере.
Решается вопрос о передаче уголовного дела.
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