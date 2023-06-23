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Обломки пропавшего батискафа "Титан" обнаружили в 500 метрах от "Титаника"
Как сообщила Береговая охрана США, подводный аппарат Odysseus, спущенный с канадского судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовой конус батискафа, а также другие части корпуса примерно в 500 метрах (1600 футов) от носа "Титаника", находящегося на глубине 3800 метров.
Состояние обломков указывает на катастрофическое разрушение, однако его причина неизвестна. Также непонятно, удастся ли найти тела погибших.
"Это невероятно суровая среда", – заявил на пресс-конференции в Бостоне контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.
Компания OceanGate, которой принадлежит "Титан", ранее выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа.
"Эти люди были настоящими исследователями, которых объединял особый дух приключений и глубокая страсть к изучению и защите Мирового океана", – говорится в заявлении.
Исследовательское судно Polar Prince, доставившее "Титан" на место погружения, прибыло к месту, где 110 лет назад затонул "Титаник", в ночь на воскресенье.
Батискаф начал погружение утром, но потерял связь с поверхностью через 1 час и 45 минут после начала миссии.
На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.
Экипаж Polar Prince не сразу поставил в известность Береговую охрану США о том, что связь с "Титаном" прервалась: их уведомили об этом примерно восемь часов спустя. После этого командный центр ведомства в Бостоне начал координировать поисковую операцию, в которой принимало участие несколько стран.
Сначала батискаф искали эхолотами, затем доставили на место беспилотные спускаемые аппараты, способные работать на большой глубине.
Береговая охрана направила два самолета C-130 Hercules для поиска подводного аппарата на поверхности воды, к ним присоединился канадский самолет C-130 и самолет P8, оснащенный подводным сонаром.
В этом районе также были размещены гидроакустические буи.
В четверг поиски батискафа вошли в решающую стадию, поскольку запас кислорода на борту должен был быть на исходе.
Береговая охрана США расширила масштаб спасательной операции, подключив к ней еще 10 судов и несколько подводных лодок.
Ранее эхолоты засекли несколько точек, откуда исходят подводные шумы, но ни в одной из них батискаф не обнаружили. Тем не менее, участники операции сосредоточили усилия в непосредственной близости от места, где были засечены шумы.
Спасательную операцию начали частично сворачивать после того, как обнаруженные на дне обломки удалось идентифицировать как части батискафа.
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