В Уральске облицовочный кирпич падает со стены школы №4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Директор школы №4 Жанаргуль Аймурзина прокомментировала ситуацию. Она отметила, что школу сдали в эксплуатацию более шести лет назад, а застройщиком была компания "Альтаир".

"Возможно, что кладка стала обваливаться, на это повлияли погодные условия. Без конца сырость и влажность. Мы провели работу для безопасности детей. Вокруг школы, где осыпается кладка, натянули сигнальные ленты. Также, чтобы дети не подходили близко к этим местам, за этим наблюдает наш дворник. Планируем провести экспертизу для дальнейших строительных работ", – отметила Жанаргуль Аймурзина.

По словам директора, школа была на гарантии застройщика пять лет. Теперь проблемы такого рода они должны решать самостоятельно.