Обломки грузового космического корабля затонули в Тихом океане

Фото: "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" завершил свой космический полёт. Сегодня его вывели с орбиты, после чего корабль вошёл в атмосферу и разрушился,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Несгоревшие элементы конструкции "Прогресс МаС-21" упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Вчера корабль отстыковался от модуля "Поиск" Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяцев, — сообщили в "Роскосмосе".

"Прогресс МС-21" был запущен с Байконура 26 октября 2022 года ракетой-носителем "Союз-2.1а"и спустя двое суток доставил на международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов.