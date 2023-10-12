Обломки батискафа "Титан" с останками экипажа подняли со дна Атлантики

Оставшиеся обломки батискафа "Титан", затонувшего в Атлантике в июне во время экспедиции к легендарному "Титанику", обнаружили и подняли на поверхность земли. Также подняты предполагаемые останки жертв катастрофы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Извлечённые предполагаемые человеческие останки переданы медикам для проведения анализа. Операция была продолжением первоначальных поисков.

Связь с батискафом, который возил туристов к "Титанику", пропала ночью 19 июня. Через несколько дней хвостовой конус "Титана" обнаружили примерно в 500 метрах от носовой части затонувшего лайнера.

Сообщалось, что на батискафе произошел направленный внутрь взрыв. Специалисты допускают, что обшивка "Титана" не выдержала давления воды на глубине 3,8 тысячи метров. На борту находились пять человек. По всей видимости, они погибли мгновенно. Это пилот и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, бизнесмен Хэмиш Хардинг, дайвер Поль-Анри Наржоле, миллиардер пакистанского происхождения Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман Давуд.

Эксперты неоднократно предупреждали руководство OceanGate, что батискаф небезопасен, однако компания игнорировала предупреждения. Ранее OceanGate успешно доставила к "Титанику" почти 60 частных клиентов и около 20 учёных.